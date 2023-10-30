Последний трейлер финала «Атаки титанов»

Студия MAPPA поделилась заключительным трейлером финала «Атаки титанов» (или Shingeki no Kyojin в оригинале).
Хронометраж последнего эпизода составит 86 минут. Для сравнения, предыдущая длилась 60 минут.
Ранее стало известно, что в 2024 году выйдет артбук по «Атаке титанов» — с 18 новыми страницами манги.
Премьера состоится 4 ноября.
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