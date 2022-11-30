Посмотрите на Луну и Землю на снимке с беспилотного корабля «Орион»

Космическое агентство NASA опубликовала с беспилотного космического корабля Orion, который в рамках миссии «Артемида I» отдалился от Земли на максимальное расстояние в 434,5 тысяч километров.
На этом миссия «Ориона» не заканчивается, прошло только 13 дней из 25,5 запланированных. Впереди ему предстоит выполнить еще семь тестовых задач.
В NASA отметили, что полет корабля проходит невероятно гладко. Настолько, что инженеры даже не стали проводить техническое обслуживание, так как в этом нет необходимости.
Параллельно с этим NASA и ВМС США готовятся к проведению операции по спасению «Ориона» в Тихом Океане.
«Артемида» — американская программа по возвращению человека на Луну, состоящая из трех этапов. Первый — беспилотная тестовая миссия. Второй — пилотируемая тестовая миссия. Третий — пилотируемая миссия с целью прилунения.
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В 2024-м агентство хочет отправить астронавтов на орбиту Луны, а в 2025-м — вновь высадить их на поверхность спутника.
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