Правила боя и смерти: детали о настольной ролевой игре Dark Souls

В конце января мы рассказывали об анонсе официальной настольной ролевой игры по Dark Souls. Тогда команда раскрыла, что в основу лёг движок пятой редакции Dungeons & Dragons, используя открытые правила.

Спустя несколько дней авторы поделились небольшими подробностями обновлённой механики.

В оригинальной D&D у героев были пункты здоровья. В Dark Souls у героев были шкалы здоровья и выносливости. В адаптации же вместо здоровья будет шкала Position (можно здесь перевести как «шкала состояния», например). Она служит одновременно и показателем здоровья, и запасом сил, который позволяет совершать дополнительные атаки и применять способности. Показатель состояния в начале боя определяется случайным образом в каких-то пределах.

(можно здесь перевести как «шкала состояния», например). Она служит одновременно и показателем здоровья, и запасом сил, который позволяет совершать дополнительные атаки и применять способности. Показатель состояния в начале боя определяется случайным образом в каких-то пределах. У боссов будет состояние «окровавлен» (bloodied). Если герои смогут снизить здоровье босса до половины, то у него откроются новые способности. А когда «окровавлены» окажутся сами герои, то они получат небольшие бонусы.

(bloodied). Если герои смогут снизить здоровье босса до половины, то у него откроются новые способности. А когда «окровавлены» окажутся сами герои, то они получат небольшие бонусы. Вместо оригинальной системы магии — адаптация напрямую из игры. У каждого заклинателя будет свой набор ячеек, а заклинания будут заниматься от одной до нескольких ячеек. Кажется, это напоминает систему инвентаря в видеоиграх. Кроме того, у каждого заклинания будет определённое число применений. Авторы разделяют заклинания, чудеса и пиромантию. Некоторые заклинания будут требовать траты пунктов состояния.

— адаптация напрямую из игры. У каждого заклинателя будет свой набор ячеек, а заклинания будут заниматься от одной до нескольких ячеек. Кажется, это напоминает систему инвентаря в видеоиграх. Кроме того, у каждого заклинания будет определённое число применений. Авторы разделяют заклинания, чудеса и пиромантию. Некоторые заклинания будут требовать траты пунктов состояния. Правила смерти. Если значение состояния героя достигнет нуля, то он сразу же умирает (обычно в D&D персонаж ещё мог пройти испытания против смерти). Умершие герои возрождаются у костра, как и в игре, но при этом теряют опыт и «часть себя» (без конкретики). Поэтому авторы рекомендуют не умирать часто. Кроме того, если в бою погибает половина группы, то поражение терпит вся команда.

Предзаказ игры открывается 8 февраля. Издателем выступает Steamforged Games, которая специализируется на настолках по компьютерным франшизам.