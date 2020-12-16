«Предлагаю союз магии и науки»: трейлер третьей части мультсериала «Разочарование»

Netflix представил трейлер третьей части мультсериала «Разочарование» — фэнтезийной истории Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».
Новая часть будет посвящена столкновению науки и магии — Бин и её друзья Люцик и Эльфо отправляются в соседнюю страну Стимленд, где царствуют паровые технологии. Трейлер обещает, что принцесса раскроет новые способности и побывает в самых удивительных местах — и всё это под эпичный кавер Born to be Wild.
Всего для «Разочарования» анонсировали два сезона, каждый по две части. Неизвестно, планируют ли авторы продолжать работу после выхода четвёртой части — у неё даты пока нет.
Постер
Все 10 эпизодов фэнтезийной комедии выйдут на сервисе 15 января.
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Если Мэтт Грейнинг хотел удивить зрителя, у него получилось. Сериалу не хватает остроты юмора и очарования персонажей, но его сюжет действительно преподносит сюрпризы. Особенно под конец сезона.
Как сериал «Разочарование» наступил на волшебные грабли дважды
Продолжение мультсериала сохранило его добрые традиции: то есть разочаровало. Впрочем, кое-что интересное о мире королевства Дримленд мы из него всё-таки узнали.
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