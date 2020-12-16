«Предлагаю союз магии и науки»: трейлер третьей части мультсериала «Разочарование»

Netflix представил трейлер третьей части мультсериала «Разочарование» — фэнтезийной истории Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».

Новая часть будет посвящена столкновению науки и магии — Бин и её друзья Люцик и Эльфо отправляются в соседнюю страну Стимленд, где царствуют паровые технологии. Трейлер обещает, что принцесса раскроет новые способности и побывает в самых удивительных местах — и всё это под эпичный кавер Born to be Wild.

Всего для «Разочарования» анонсировали два сезона, каждый по две части. Неизвестно, планируют ли авторы продолжать работу после выхода четвёртой части — у неё даты пока нет.

Постер

Все 10 эпизодов фэнтезийной комедии выйдут на сервисе 15 января.