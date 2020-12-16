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    Новости

    «Предлагаю союз магии и науки»: трейлер третьей части мультсериала «Разочарование»

    16 декабря 2020
    Кот-император
    16.12.2020
    906
    0 минут на чтение

    Netflix представил трейлер третьей части мультсериала «Разочарование» — фэнтезийной истории Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».

    Новая часть будет посвящена столкновению науки и магии — Бин и её друзья Люцик и Эльфо отправляются в соседнюю страну Стимленд, где царствуют паровые технологии. Трейлер обещает, что принцесса раскроет новые способности и побывает в самых удивительных местах — и всё это под эпичный кавер Born to be Wild.

    Всего для «Разочарования» анонсировали два сезона, каждый по две части. Неизвестно, планируют ли авторы продолжать работу после выхода четвёртой части — у неё даты пока нет.

    Постер

    «Предлагаю союз между магией и наукой»: трейлер третьей части мультсериала «Разочарование» 1

    Все 10 эпизодов фэнтезийной комедии выйдут на сервисе 15 января.

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     Игорь Хованский |  26.08.2018

    Если Мэтт Грейнинг хотел удивить зрителя, у него получилось. Сериалу не хватает остроты юмора и очарования персонажей, но его сюжет действительно преподносит сюрпризы. Особенно под конец сезона.

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     Игорь Хованский |  08.10.2019

    Продолжение мультсериала сохранило его добрые традиции: то есть разочаровало. Впрочем, кое-что интересное о мире королевства Дримленд мы из него всё-таки узнали.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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