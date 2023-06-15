Представители Warner Bros. посетили режиссера «Властелина колец» Питера Джексона в Новой Зеландии

Руководители Warner Bros. Film Group Майкл Де Лука и Пэм Абди еще раз подтвердили, что у них большие планы на вселенную «Властелина колец».
Также они рассказали, что успели посетить в Новой Зеландии режиссера Питера Джексона, который работал над оригинальными фильмами.
Однако пока точно неясно, насколько постановщик, а также сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс будут вовлечены в новые проекты.
Ранее инсайдеры сообщали, что последние были заинтересованы в работе над новыми фильмами из-за того, что их считали причастными к «Кольцам власти» от Amazon.
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