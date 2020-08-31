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    Стартовал предзаказ сентябрьского «Мира фантастики» №202

    31 августа 2020
    Сергей Серебрянский
    31.08.2020
    631
    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ сентябрьского «Мира фантастики» №202

    На сайте Hobby Games открылся предзаказ на новый, сентябрьский номер «Мира фантастики» за 2020 год. Как обычно, цена номера — 290 рублей. Дату выхода в продажу и полное содержание номера мы представим позже.

    Мир фантастики №202 (Сентябрь 2020) 8

     

    Одна из причин, почему мы любим фантастику, — она невероятно разнообразна. Её герои сражаются с тёмными властелинами и обаятельными мерзавцами, путешествуют по галактике и во времени, исследуют заброшенные особняки и руины исчезнувших цивилизаций. Но кое-что объединяет фантастических персонажей друг с другом (и с нами): любовь к вкусной еде. Опасных приключений ищет далеко не каждый — их в последнее время как раз хватает, а вот хорошо поесть хочется всем и всегда. Удивительно, но посещать любимые вселенные можно и с гастрономическими целями — для этого существуют кулинарные книги фантастических миров. На русском выходили поваренные книги Вестероса и Азерота, но это лишь капля в супе. Англоязычные читатели давно могут готовить по рецептам из «Доктора Кто», «Хроник Нарнии», «Времени приключений» и даже, только не смейтесь, «Голодных игр». Об этом удивительном жанре рассказывает большая статья на странице 12. Не рекомендую читать её на голодный желудок!

    В этом году сентябрьскую обложку журнала вновь украшает иллюстрация по мотивам «Молота войны». Поводом для этого послужил выход новой, девятой, редакции Warhammer 40,000. Основная книга правил появилась совсем недавно, в июне, и уже осенью её переведут на русский, поэтому самое время выяснить, что же происходит во мраке далёкого будущего, где есть только война (стр. 4).

    В августе исполнилось пятьдесят лет одному из главных фантастических режиссёров современности — Кристоферу «Гению» Нолану. Его свежая работа, «Довод», не раз откладывалась из-за пандемии COVID-19, но, я надеюсь, выйдет к моменту, когда вы будете читать эти строки. Полтора года назад мы публиковали материал, в котором гениальность Нолана ставилась под сомнение, теперь же пришло время склонить чашу весов в другую сторону. Текст Игоря Хованского на стр. 50 полон любви, которую разделяю и я, — и, надеюсь, большинство из вас. Ведь, как мы помним по «Интерстеллару», любовь — главная сила во Вселенной.

    Но это далеко не все примечательные материалы номера. На стр. 64 Марина Беляева рассказывает, как 2010 год изменил фантастическую анимацию. На стр. 72 Александр Ляпустин собрал топ самых масштабных дополнений к настольным играм. На стр. 88 Сергей Шикарев говорит о гении Бакминстера Фуллера и о том, как среда обитания меняет нашу жизнь, а фантастика — среду обитания. Ну а на стр. 96 вас ждёт интервью с Еленой Казей — художницей, нарисовавшей довольного дракона с обложки нашего юбилейного номера.

    Приятного чтения!

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    Также напоминаем, что в продаже доступен четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» под названием «100 главных фантастических комиксов». Как и в предыдущих спецвыпусках, в нём 160 страниц и твёрдый переплёт. Цена осталась прежней — 590 рублей.

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    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов»

     Кот-император |  15.07.2020

    Мир комиксов!

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    Сергей Серебрянский
    Редактор
    Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

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