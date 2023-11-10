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    Предзакажите 240 номер «Мира фантастики»!

    10 ноября 2023
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    10.11.2023
    351
    0 минут на чтение

    На сайте Hobby World s стартовал предзаказ ноябрьского номера журнала «Мир фантастики» за 2023 год. Цена стандартная  — 390 рублей.

    Из 240 выпуска вы узнаете:

    • что было бы, если бы вампиры подчинили себе людей;
    • насколько мы далеки от цифрового бессмертия; 
    • сколько всего было экранизаций у «Звонка»;
    • почему Star Citizen разрабатывают так долго;
    • допускают ли сегодня учёные возможность занесения жизни на Землю из космоса.

    А ещё: рецензии на книги Нила Стивенсона, Йена Макдональда, Брендона Сандерсона и других • история анимационной студии Aardman • эволюция мифа о Рогатом боге • и кое-что ещё!

    Вложение: редкая карта «Берсерка» с альтернативной иллюстрацией в каждом номере

    Иллюстрация на обложке: Антон Яковлев (Tony Sart)

    Предзакажите 240 номер «Мира фантастики»! Предзакажите 240 номер «Мира фантастики»! 2
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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