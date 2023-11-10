Предзакажите 240 номер «Мира фантастики»!

На сайте Hobby World s стартовал предзаказ ноябрьского номера журнала «Мир фантастики» за 2023 год. Цена стандартная — 390 рублей.

Из 240 выпуска вы узнаете:

что было бы, если бы вампиры подчинили себе людей;

насколько мы далеки от цифрового бессмертия;

сколько всего было экранизаций у «Звонка»;

почему Star Citizen разрабатывают так долго;

допускают ли сегодня учёные возможность занесения жизни на Землю из космоса.

А ещё: рецензии на книги Нила Стивенсона, Йена Макдональда, Брендона Сандерсона и других • история анимационной студии Aardman • эволюция мифа о Рогатом боге • и кое-что ещё!

Вложение: редкая карта «Берсерка» с альтернативной иллюстрацией в каждом номере

Иллюстрация на обложке: Антон Яковлев (Tony Sart)