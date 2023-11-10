Предзакажите 240 номер «Мира фантастики»!

На сайте Hobby World s стартовал предзаказ ноябрьского номера журнала «Мир фантастики» за 2023 год. Цена стандартная — 390 рублей.
Из 240 выпуска вы узнаете:
- что было бы, если бы вампиры подчинили себе людей;
- насколько мы далеки от цифрового бессмертия;
- сколько всего было экранизаций у «Звонка»;
- почему Star Citizen разрабатывают так долго;
- допускают ли сегодня учёные возможность занесения жизни на Землю из космоса.
А ещё: рецензии на книги Нила Стивенсона, Йена Макдональда, Брендона Сандерсона и других • история анимационной студии Aardman • эволюция мифа о Рогатом боге • и кое-что ещё!
Вложение: редкая карта «Берсерка» с альтернативной иллюстрацией в каждом номере
Иллюстрация на обложке: Антон Яковлев (Tony Sart)
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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