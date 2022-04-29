Приквел «Голодных игр» про молодого Кориолана Сноу выйдет 17 ноября 2023-го

На фестивале CinemaCon компания Lionsgate показала ролик, посвящённый приквелу «Голодных игр» — «Баллада о змеях и певчих птицах». И наконец-то назвала дату выхода картины — 17 ноября 2023-го.

Правда, никаких кадров из фильма зрителям не показали. Подробностей почти нет. Как и ранее указывалось, снимет картину Фрэнсис Лоуренс, поставивший «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и обе части «Сойки-пересмешницы». Сценарий пишут автор книг Сьюзен Коллинз и сценарист предыдущих частей Майкл Арндт.

Действие «Баллады о певчих птицах и змеях» разворачивается за 64 года до событий саги, а в центре сюжета — будущий президент Панема и главный антагонист трилогии Кориолан Сноу. Восемнадцатилетний Сноу хочет изменить свою судьбу, получив возможность стать ментором десятых Игр. Однако его восторженные мечты разбиваются, когда вместо ментора он оказывается наставником девушки из бедного 12 дистрикта.