Production Weekly: съёмки перезапуска «Сорвиголовы» начнутся в 2022-м

В индустриальном издании Production Weekly, которое публикует подробности о начале съёмочных графиков, нашли запись о старте производства перезапуска сериала «Сорвиголова» в этом году.

Никаких подробностей вроде актёров, шоураннеров, точных дат и студии в записи нет (только если оплатить подписку). Любопытно, что рядом с записью присутствует информация о съёмках третьего «Дэдпула» — и как раз недавно студия нашла режиссёра для проекта, им стал Шон Леви.

«Сорвиголова» входит в линейку сериалов об уличных супергероях, которые Marvel разрабатывала для Netflix: «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и кроссовер «Защитники». С развитием собственного онлайн-кинотеатра Disney+ студия Marvel не стала продлевать права у Netflix, и сериалы исчезли из библиотеки с 1 марта. Посмотреть их можно теперь на Disney+.

Ранее исполнитель роли Чарли Кокс появился в образе героя в фильме «Человек-Паук: Нет пути домой». Сам актёр признался, что готов играть Мэтта Мёрдока до старости.