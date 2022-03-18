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    Новости

    Production Weekly: съёмки перезапуска «Сорвиголовы» начнутся в 2022-м

    18 марта 2022
    18.03.2022
    1198
    0 минут на чтение
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    В индустриальном издании Production Weekly, которое публикует подробности о начале съёмочных графиков, нашли запись о старте производства перезапуска сериала «Сорвиголова» в этом году.

    Никаких подробностей вроде актёров, шоураннеров, точных дат и студии в записи нет (только если оплатить подписку). Любопытно, что рядом с записью присутствует информация о съёмках третьего «Дэдпула» — и как раз недавно студия нашла режиссёра для проекта, им стал Шон Леви.

    «Сорвиголова» входит в линейку сериалов об уличных супергероях, которые Marvel разрабатывала для Netflix: «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и кроссовер «Защитники». С развитием собственного онлайн-кинотеатра Disney+ студия Marvel не стала продлевать права у Netflix, и сериалы исчезли из библиотеки с 1 марта. Посмотреть их можно теперь на Disney+.

    Ранее исполнитель роли Чарли Кокс появился в образе героя в фильме «Человек-Паук: Нет пути домой». Сам актёр признался, что готов играть Мэтта Мёрдока до старости.

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