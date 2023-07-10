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    Профессор Гарварда заявил, что обнаружил фрагменты внеземного происхождения

    10 июля 2023
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    10.07.2023
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    Профессор Гарварда заявил, что обнаружил обломки межзвездного объекта на дне Тихого океана

    Астрофизик Ави Леб заявил, что обнаружил фрагменты межзвездного объекта, которые нельзя объяснить естественными процессами или технологиями Земли. Леб — учёный, который занимал пост главы астрономического факультета Гарвардского университета с 2011 по 2020 года и там же возглавлял междисциплинарную программу «Инициатива черной дыры».

    В 2014 году на Землю упал объект, который прилетел в Солнечную систему из межзвездного пространства. Этот объект, известный как CNEOS 2014 (IM1 ), привлек внимание учёных своей необычно большой скоростью, превышавшей 200 000 км/час. Болид взорвался вблизи острова Манус в Папуа-Новой Гвинее. Что нехарактерно для типичных болидов, он взорвался на низкой высоте. Это свидетельствует о высокой прочности его вещества. Высокая скорость IM1 и аномально высокая прочность вещества позволили учёным предположить, что CNEOS 2014 (IM1 ) прибыл из условий, отличных от Солнечной системы, или вообще из внеземной технологической цивилизации.

    В июне 2023 года Ави Леб организовал специальную подводную экспедицию к месту разлета обломков болида. Учёным удалось сузить область поиска до одной квадратной мили. В течение двух недель команда исследователей активно использовала мощный магнит, который спускала с борта судна во время движения, чтобы обнаружить эти обломки. Стоимость экспедиции составила 1,5 миллиона долларов.

    Профессор Гарварда заявил, что обнаружил обломки межзвездного объекта на дне Тихого океана

    В процессе движения к предполагаемой зоне нахождения обломков, магнит собрал несколько десятков металлических шариков размером всего несколько миллиметров, которых разорвало в результате взрыва болида в атмосфере. Корабль провел несколько проходов с помощью магнита вдоль предполагаемой зоны с обломками, и большинство обломков были найдены именно внутри области, очерчённый учёными.

    Было найдено всего 50 сферул общей массой 35 миллиграммов. В ближайшее время команда учёных планирует провести анализ элементного и изотопного состава и сообщить о результатах в рецензируемом научном журнале.

    Открытие обломков межзвездного объекта на дне Тихого океана может стать одним из ключевых моментов в истории науки.

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