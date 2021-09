Psychonauts 2 переведут на русский язык

Игра Тима Шейфера Psychonauts 2 вышла 25 августа на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

После выхода игры российские игроки начали массово ставить низкие оценки на Metacritic и других сайтах из-за отсутствия русского перевода. Пользователи критиковали компанию не только за отсутствие локализации, а также за то, что не были предусмотрены даже субтитры.

Производитель игры Double Fine Productions редко переводил свои игры на другие языки, и Psychonauts 2 не была исключением.

В связи с этим команда переводчиков The Bullfinch Team заявила, что займётся локализацией игры совместно с командой переводчиков Like a Dragon и студией озвучки Mechanics VoiceOver.

Like a Dragon ранее переводили Deadly Premonition 2 и Shenmue, The Bullfinch Team занималась Tell Me Why, а Mechanics VoiceOver озвучили Alan Wake и Resident Evil 2. Локализаторы планируют полностью озвучить все диалоги.

Также они сообщили, что перевод будет нескоро, поскольку объем текста составляет более 18 тысяч строк.

Можно следить за тем, как проходит русификация, в официальной группе «ВКонтакте».