Psychonauts 2, Tales of Arise и Weid West — что купить на большой летней распродаже в Steam

23 июня стартовала ежегодная большая летняя распродажа в Steam, в рамках которой скидки получили тысячи игр — от AAA-тайтлов до инди-проектов.

А мы по традиции собрали наиболее привлекательные предложения в одной заметке.

Сейчас главная страница магазина из-за технических неполадок не работает, но вы можете ознакомиться с самыми популярными скидками по прямой ссылке.