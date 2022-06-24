Psychonauts 2, Tales of Arise и Weid West — что купить на большой летней распродаже в Steam

23 июня стартовала ежегодная большая летняя распродажа в Steam, в рамках которой скидки получили тысячи игр — от AAA-тайтлов до инди-проектов.
А мы по традиции собрали наиболее привлекательные предложения в одной заметке.
Сейчас главная страница магазина из-за технических неполадок не работает, но вы можете ознакомиться с самыми популярными скидками по прямой ссылке.
- Tales of Arise — 1249 рублей (вместо 2499 рублей);
- Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей (вместо 1699 рублей);
- Psychonauts 2 — 524 рубля (вместо 1085 рублей);
- Pathfinder: Wrath of the Righteous — 749 рублей (вместо 1499 рублей);
- Scarlet Nexus — 1049 рублей (вместо 2099 рублей);
- King Arthur: Knight’s Tale — 536 рублей (вместо 825 рублей);
- Control Ultimate Edition — 479 рублей (вместо 1599 рублей);
- A Plague Tale: Innocence — 319 рублей (вместо 1599 рублей);
- Hitman 3 — 1079 рублей (вместо 2698 рублей);
- Elex II — 1339 рублей (вместо 1999 рублей);
- Ghostrunner — 599 рублей (вместо 1499 рублей);
- Weird West — 749 рублей (вместо 999 рублей);
- World War Z: Aftermath — 959 рублей (вместо 1599 рублей);
- Detroit: Become Human — 814 рублей (вместо 1628 рублей);
- No Man’s Sky — 999 рублей (вместо 1999 рублей).
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Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Дмитрий Кинский | 24.06.2022
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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