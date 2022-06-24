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    Новости

    Psychonauts 2, Tales of Arise и Weid West — что купить на большой летней распродаже в Steam

    24 июня 2022
    24.06.2022
    963
    0 минут на чтение
    что купить на большой летней распродажи в Steam

    23 июня стартовала ежегодная большая летняя распродажа в Steam, в рамках которой скидки получили тысячи игр — от AAA-тайтлов до инди-проектов.

    А мы по традиции собрали наиболее привлекательные предложения в одной заметке.

    Сейчас главная страница магазина из-за технических неполадок не работает, но вы можете ознакомиться с самыми популярными скидками по прямой ссылке.

    • Tales of Arise — 1249 рублей (вместо 2499 рублей);
    • Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей (вместо 1699 рублей);
    • Psychonauts 2 — 524 рубля (вместо 1085 рублей);
    • Pathfinder: Wrath of the Righteous — 749 рублей (вместо 1499 рублей);
    • Scarlet Nexus — 1049 рублей (вместо 2099 рублей);
    • King Arthur: Knight’s Tale — 536 рублей (вместо 825 рублей);
    • Control Ultimate Edition — 479 рублей (вместо 1599 рублей);
    • A Plague Tale: Innocence — 319 рублей (вместо 1599 рублей);
    • Hitman 3 — 1079 рублей (вместо 2698 рублей);
    • Elex II — 1339 рублей (вместо 1999 рублей);
    • Ghostrunner — 599 рублей (вместо 1499 рублей);
    • Weird West — 749 рублей (вместо 999 рублей);
    • World War Z: Aftermath — 959 рублей (вместо 1599 рублей);
    • Detroit: Become Human — 814 рублей (вместо 1628 рублей);
    • No Man’s Sky — 999 рублей (вместо 1999 рублей).

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     Дмитрий Кинский |  24.06.2022

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