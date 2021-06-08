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    Новости

    R-media ищет партнёров для российского аниме-сериала про девушку-наёмницу из Хабаровска

    8 июня 2021
    08.06.2021
    1217
    0 минут на чтение

    В рамках программы Key Buyers Event, где в поисках партнёров свои проекты представляют российские студии и компании, МТС совместно с Первым каналом и студией R-Media при поддержке Минкульта рассказала о планах на российский аниме-сериал «Амура».

    Вот как выглядит карточка в каталоге. Картинка — концепт-коллаж, не имеющий отношения к самому проекту.

    R ищет партнёров для российского аниме-сериала про девушку-якудзу из Хабаровска

    Режиссёром числится Игорь Волошин («Физрук», «Олимпиус Инферно», «Одиссея 1989»), на озвучке — Юрий Колокольников, Елена Лядова и Джунсуке Киносита. Бюджет составляет 3 миллиона долларов, планируются 8 эпизодов по 50 минут.

    Вот как звучит синопсис:

    20-летняя Аня Вдовина, сирота из Хабаровска, была продана в сексуальное рабство в Японию. Хрупкая девушка бросает вызов миру якудза, преодолевает трудные испытания становится смертельно опасным бойцом по прозвищу Амура. Чтобы отомстить своим обидчикам, Амура возвращается в Россию, где её ждёт новая угроза.

    Пока что проект находится на стадии «В производстве», на очень ранних этапах.

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     Ксения Аташева |  02.09.2012

    Как нас изображают восточные соседи. Россия-кун, русские спортсмены и космонавты, мафиози и КГБ-шники, и заснеженная Сибирь как место действия.

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