R-media ищет партнёров для российского аниме-сериала про девушку-наёмницу из Хабаровска

В рамках программы Key Buyers Event, где в поисках партнёров свои проекты представляют российские студии и компании, МТС совместно с Первым каналом и студией R-Media при поддержке Минкульта рассказала о планах на российский аниме-сериал «Амура».

Вот как выглядит карточка в каталоге. Картинка — концепт-коллаж, не имеющий отношения к самому проекту.

Режиссёром числится Игорь Волошин («Физрук», «Олимпиус Инферно», «Одиссея 1989»), на озвучке — Юрий Колокольников, Елена Лядова и Джунсуке Киносита. Бюджет составляет 3 миллиона долларов, планируются 8 эпизодов по 50 минут.

Вот как звучит синопсис:

20-летняя Аня Вдовина, сирота из Хабаровска, была продана в сексуальное рабство в Японию. Хрупкая девушка бросает вызов миру якудза, преодолевает трудные испытания становится смертельно опасным бойцом по прозвищу Амура. Чтобы отомстить своим обидчикам, Амура возвращается в Россию, где её ждёт новая угроза.

Пока что проект находится на стадии «В производстве», на очень ранних этапах.