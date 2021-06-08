R-media ищет партнёров для российского аниме-сериала про девушку-наёмницу из Хабаровска

В рамках программы Key Buyers Event, где в поисках партнёров свои проекты представляют российские студии и компании, МТС совместно с Первым каналом и студией R-Media при поддержке Минкульта рассказала о планах на российский аниме-сериал «Амура».
Вот как выглядит карточка в каталоге. Картинка — концепт-коллаж, не имеющий отношения к самому проекту.
Режиссёром числится Игорь Волошин («Физрук», «Олимпиус Инферно», «Одиссея 1989»), на озвучке — Юрий Колокольников, Елена Лядова и Джунсуке Киносита. Бюджет составляет 3 миллиона долларов, планируются 8 эпизодов по 50 минут.
Вот как звучит синопсис:
20-летняя Аня Вдовина, сирота из Хабаровска, была продана в сексуальное рабство в Японию. Хрупкая девушка бросает вызов миру якудза, преодолевает трудные испытания становится смертельно опасным бойцом по прозвищу Амура. Чтобы отомстить своим обидчикам, Амура возвращается в Россию, где её ждёт новая угроза.
Пока что проект находится на стадии «В производстве», на очень ранних этапах.
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