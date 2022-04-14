Радовид, Мильва и не только — к касту «Ведьмака» присоединились четыре актера

Netflix объявил, что актерскому составу третьего сезона «Ведьмака» присоединились четыре человека.

Робби Амелл («Загрузка») — воин Галлатин, возглавляющий партизанскую армию на стороне Нильфгаарда;

Чжан Мэнъэр («Шан-Чи и легенда десяти колец») — свирепая и талантливая охотница Мильва;

Хью Скиннер («Флибэг») — принц Радовид, младший брат короля Визимира;

Кристель Элвин («Кровные») — Мистл, член банды подростков-неудачников под названием Крысы, которые воруют у богатых и отдают себе… и иногда бедным.

Когда сериал вернется на экраны, пока не уточняется. Но его стоит ожидать не раньше 2023 года.