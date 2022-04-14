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    Новости

    Радовид, Мильва и не только — к касту «Ведьмака» присоединились четыре актера

    14 апреля 2022
    14.04.2022
    95
    0 минут на чтение
    Радовид, Мильва и не только — к касту «Ведьмака» присоединились четыре актера

    Netflix объявил, что актерскому составу третьего сезона «Ведьмака» присоединились четыре человека.

    • Робби Амелл («Загрузка») — воин Галлатин, возглавляющий партизанскую армию на стороне Нильфгаарда;
    • Чжан Мэнъэр («Шан-Чи и легенда десяти колец») — свирепая и талантливая охотница Мильва;
    • Хью Скиннер («Флибэг») — принц Радовид, младший брат короля Визимира;
    • Кристель Элвин («Кровные») — Мистл, член банды подростков-неудачников под названием Крысы, которые воруют у богатых и отдают себе… и иногда бедным.

    Когда сериал вернется на экраны, пока не уточняется. Но его стоит ожидать не раньше 2023 года.

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