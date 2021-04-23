Рассел Кроу сыграл Зевса в четвёртом «Торе»

Ещё в прошлом месяце СМИ писали, что Рассел Кроу присоединился к актёрскому составу фильма Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». Тогда в новостях имя персонажа не раскрывалось, но, кажется, теперь артист сам всё рассказал.

В эфире австралийского радиошоу Joy Breakfast with The Murphys Кроу поведал, что в последний раз отправляется на съёмочную площадку картины.

Сейчас я сяду на велосипед, поеду на студию Disney-Fox, достану свои горячие щипцы и к 9:15 стану Зевсом в «Торе 4». Это будет мой последний съёмочный день в качестве Зевса, и я проведу его как следует!

Под «щипцами» стоит иметь в виду плойку для волос. Очень похоже, что Кроу предстанет с величественными кудрями в этой роли!

Пока не очень понятно, насколько большая роль в фильме будет у Зевса. Предположительно, божество станет жертвой главного злодея фильма — Горра по прозвищу Убийца Богов. В картине его воплотит Кристиан Бейл.

Впервые Зевс появился в комиксах Marvel в 1949 году. Там его образ приближен к тому, что мы привыкли видеть в мифологии. И в комиксах же Зевс встречался с Тором.

Среди актёров задействованы Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Джейми Александр, Крис Прэтт, Мелисса Маккарти, Шон Ганн и Мэтт Деймон.

Выход фильма намечен на май 2022-го.