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    Новости

    Рассел Кроу сыграл Зевса в четвёртом «Торе»

    23 апреля 2021
    Кот-император
    23.04.2021
    217
    1 минута на чтение
    Рассел Кроу сыграл Зевса в четвёртом «Торе»

    Ещё в прошлом месяце СМИ писали, что Рассел Кроу присоединился к актёрскому составу фильма Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». Тогда в новостях имя персонажа не раскрывалось, но, кажется, теперь артист сам всё рассказал.

    В эфире австралийского радиошоу Joy Breakfast with The Murphys Кроу поведал, что в последний раз отправляется на съёмочную площадку картины.

    Сейчас я сяду на велосипед, поеду на студию Disney-Fox, достану свои горячие щипцы и к 9:15 стану Зевсом в «Торе 4». Это будет мой последний съёмочный день в качестве Зевса, и я проведу его как следует!

    Под «щипцами» стоит иметь в виду плойку для волос. Очень похоже, что Кроу предстанет с величественными кудрями в этой роли!

    Пока не очень понятно, насколько большая роль в фильме будет у Зевса. Предположительно, божество станет жертвой главного злодея фильма — Горра по прозвищу Убийца Богов. В картине его воплотит Кристиан Бейл.

    Впервые Зевс появился в комиксах Marvel в 1949 году. Там его образ приближен к тому, что мы привыкли видеть в мифологии. И в комиксах же Зевс встречался с Тором.

    Среди актёров задействованы Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Джейми Александр, Крис Прэтт, Мелисса Маккарти, Шон Ганн и Мэтт Деймон.

    Выход фильма намечен на май 2022-го.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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