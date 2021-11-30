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    Новости

    Релиз Vampire: The Masquerade — Swansong перенесли на май 2022-го

    30 ноября 2021
    30.11.2021
    508
    0 минут на чтение
    Релиз Vampire: The Masquerade — Swansong перенесли на май 2022-го

    На этот раз о переносе объявили разработчики повествовательной ролевой игры во вселенной «Мира Тьмы» Vampire: The Masquerade — Swansong.

    Теперь релиз назначен на 19 мая вместо февраля 2022-го. Как всегда, разработчики объяснили, что хотят достичь наивысшего уровня качества. Через полгода увидим, что у них получилось.

    Vampire: The Masquerade — Swansong разрабатывают создатели нелинейного квеста-адвенчуры The Council. В центре событий — трое главных персонажей, чья история окажется переплетена с бостонской Камарильей. Каждый из героев принадлежит к своему клану, каждый обладает своими особенностями и дисциплинами. Как и в The Council, авторы акцентируют внимание, что от решений игрока зависит судьба героев и всей Камарильи.

    В середине ноября издательство Paradox напомнило, что другая игра во вселенной, многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, по-прежнему жива. Правда, компания все еще не готова называть студию, которая отвечает за производство, и даже примерную дату релиза.

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     Леонид Мойжес |  25.10.2021

    Эта книга стала крупнейшим переосмыслением знаменитой игры про вампиров за всю её долгую историю. Разберёмся, что в ней осталось прежним, что изменилось и что в итоге вышло.

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