Релиз Vampire: The Masquerade — Swansong перенесли на май 2022-го

На этот раз о переносе объявили разработчики повествовательной ролевой игры во вселенной «Мира Тьмы» Vampire: The Masquerade — Swansong.

Теперь релиз назначен на 19 мая вместо февраля 2022-го. Как всегда, разработчики объяснили, что хотят достичь наивысшего уровня качества. Через полгода увидим, что у них получилось.

Vampire: The Masquerade — Swansong разрабатывают создатели нелинейного квеста-адвенчуры The Council. В центре событий — трое главных персонажей, чья история окажется переплетена с бостонской Камарильей. Каждый из героев принадлежит к своему клану, каждый обладает своими особенностями и дисциплинами. Как и в The Council, авторы акцентируют внимание, что от решений игрока зависит судьба героев и всей Камарильи.

В середине ноября издательство Paradox напомнило, что другая игра во вселенной, многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, по-прежнему жива. Правда, компания все еще не готова называть студию, которая отвечает за производство, и даже примерную дату релиза.