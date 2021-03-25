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    Новости

    Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по Ghost of Tsushima

    25 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    25.03.2021
    733
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    По данным издания Deadline, Sony Pictures запустила в производство киноадаптацию Ghost of Tsushima, вышедшей на PS4 в 2020 году.

    Режиссером выступит Чад Стахелски, который снял «Джона Уика» и «V — значит вендетта».

    О сюжете картины пока ничего неизвестно. Насколько она будет близка к оригинальной игре, тоже не уточняется.

    Вместе с этим стало известно, что Ghost of Tsushim продалась в 6,5 миллиона копий.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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