Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по Ghost of Tsushima

По данным издания Deadline, Sony Pictures запустила в производство киноадаптацию Ghost of Tsushima, вышедшей на PS4 в 2020 году.
Режиссером выступит Чад Стахелски, который снял «Джона Уика» и «V — значит вендетта».
О сюжете картины пока ничего неизвестно. Насколько она будет близка к оригинальной игре, тоже не уточняется.
Вместе с этим стало известно, что Ghost of Tsushim продалась в 6,5 миллиона копий.
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Дмитрий Кинский | 23.12.2020
Интересно, а Bloodborne среди них есть?
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