Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по Ghost of Tsushima

По данным издания Deadline, Sony Pictures запустила в производство киноадаптацию Ghost of Tsushima, вышедшей на PS4 в 2020 году.

Режиссером выступит Чад Стахелски, который снял «Джона Уика» и «V — значит вендетта».

О сюжете картины пока ничего неизвестно. Насколько она будет близка к оригинальной игре, тоже не уточняется.

Вместе с этим стало известно, что Ghost of Tsushim продалась в 6,5 миллиона копий.