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    Новости

    Режиссёр «ВандаВижен» поставит новый фильм по «Звёздному пути»

    14 июля 2021
    14.07.2021
    165
    0 минут на чтение
    Режиссёр «ВандаВижен» поставит новый фильм по «Звёздному пути»

    Похоже, Paramount всё же запустит в производство многострадальный фильм по «Звёздному пути». По данным Deadline, компания наняла режиссёра сериала «ВандаВижен» (сериал получил 23 номинации на «Эмми») Мэтта Шакмэна.

    Издание пишет, что Paramount хочет запустить производство как можно скорее, чтобы съёмки начались уже следующей весной. У студии уже есть на руках сценарий от Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница», приквел «Кладбища домашних животных») и Женевы Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»). Это будет первый фильм во франшизе, над текстом которого работали только женщины. Ранее сценарии пытались писать Марк Л. Смит («Выживший») — для Квентина Тарантино, а также Ноа Хоули («Легион»).

    Пока неизвестно, кто сыграет главные роли и как фильм будет связан с тремя предыдущими полнометражными блокбастерами.

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