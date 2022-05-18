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    Новости

    «Рик и Морти» получит аниме-сериал от режиссера «Башни бога»

    18 мая 2022
    18.05.2022
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    Adult Swim и Telecom Animation Film запустили в производство аниме-сериал во франшизе «Рика и Морти», который будет состоять из десяти эпизодов.

    В режиссерском кресле Такаси Сано, наиболее известный по адаптации «Башни бога» (Kami no Tou в оригинале). Причем ранее он уже снял две короткометражки по «Рику и Морти»: Rick and Morty vs. Genocider и Summer Meets God (Rick Meets Evil).

    «Рик и Морти: Аниме» описывается как самостоятельный проект, в котором главные герои заглянут в несколько вселенных и бросят вызов семейным узам.

    У аниме-сериала пока нет даты выхода.

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