«Рик и Морти» получит аниме-сериал от режиссера «Башни бога»

Adult Swim и Telecom Animation Film запустили в производство аниме-сериал во франшизе «Рика и Морти», который будет состоять из десяти эпизодов.
В режиссерском кресле Такаси Сано, наиболее известный по адаптации «Башни бога» (Kami no Tou в оригинале). Причем ранее он уже снял две короткометражки по «Рику и Морти»: Rick and Morty vs. Genocider и Summer Meets God (Rick Meets Evil).
«Рик и Морти: Аниме» описывается как самостоятельный проект, в котором главные герои заглянут в несколько вселенных и бросят вызов семейным узам.
У аниме-сериала пока нет даты выхода.
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