Роберт Паттинсон разрывается между Айрис и Тифой из Final Fantasy VII

Роберт Паттинсон в одном из интервью признался, что он большой фанат Final Fantasy VII, а в частности — Айрис Гейнсборо и Тифы Локхарт.
Я был влюблен в Айрис! И в Тифу тоже!
Как оказалось, актер никак не мог выбрать, кому из этих героинь отдать предпочтение, потому что каждая по-своему хороша.
Это настоящий любовный треугольник. Айрис — очень добрая девушка, которая может исцелять всех и делать мир лучше. В то же время есть Тифа — такая сексуальная штучка, воровка и все такое. Она носит короткую юбку, и ты такой: «Я не могу решить!» А потом Айрис умирает. И каждый парень понимает, что такое любовь.
Напомним, скоро с Робертом Паттинсоном выйдет «Бэтмен» — 2 марта.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Звёздное корытоКазалось бы, откуда в космосе фараоны и пирамиды?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.