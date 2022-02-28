Роберт Паттинсон разрывается между Айрис и Тифой из Final Fantasy VII

Роберт Паттинсон в одном из интервью признался, что он большой фанат Final Fantasy VII, а в частности — Айрис Гейнсборо и Тифы Локхарт.

Я был влюблен в Айрис! И в Тифу тоже!

Как оказалось, актер никак не мог выбрать, кому из этих героинь отдать предпочтение, потому что каждая по-своему хороша.

Это настоящий любовный треугольник. Айрис — очень добрая девушка, которая может исцелять всех и делать мир лучше. В то же время есть Тифа — такая сексуальная штучка, воровка и все такое. Она носит короткую юбку, и ты такой: «Я не могу решить!» А потом Айрис умирает. И каждый парень понимает, что такое любовь.

Напомним, скоро с Робертом Паттинсоном выйдет «Бэтмен» — 2 марта.