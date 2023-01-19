Робот из Boston Dynamics помогает на импровизированной стройке

Boston Dynamics опубликовала ролик, в котором робот Atlas перемещается по строительной площадке и выполняет несложные действия.

Так, робот берет забытую сумку, закидывает ее строителю, сталкивает большую коробку и делает сальто.

В компании отметили, что все действия «Атласа» были прописаны заранее. Тем не менее BD начинает использовать такие машины на практике.