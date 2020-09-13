«Роковой патруль» продлили на третий сезон

HBO перед второй частью DC FanDome объявил, что «Роковой патруль» получит третий сезон. Его покажут на HBO Max — предыдущие два транслировали в DC Universe.
Вот что по этому поводу сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри:
«Роковой патруль» пришел на HBO Max с уже имеющейся большой и страстной фанатской базой, и стал одним из самых просматриваемых шоу на платформе. Сериал хорошо вписывается в наше портфолио, и мы рады дать «зеленый свет» третьему сезону.
Пока неизвестно, когда выйдет третий сезон. Второй стартовал 25 июня 2020 года, и получил теплые отзывы от критиков и обычных зрителей.
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