«Роковой патруль» продлили на третий сезон

HBO перед второй частью DC FanDome объявил, что «Роковой патруль» получит третий сезон. Его покажут на HBO Max — предыдущие два транслировали в DC Universe.

Вот что по этому поводу сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри:

«Роковой патруль» пришел на HBO Max с уже имеющейся большой и страстной фанатской базой, и стал одним из самых просматриваемых шоу на платформе. Сериал хорошо вписывается в наше портфолио, и мы рады дать «зеленый свет» третьему сезону.

Пока неизвестно, когда выйдет третий сезон. Второй стартовал 25 июня 2020 года, и получил теплые отзывы от критиков и обычных зрителей.