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    Новости

    «Роковой патруль» продлили на третий сезон

    13 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    13.09.2020
    1247
    0 минут на чтение
    «Роковой патруль» продлили на третий сезон

    HBO перед второй частью DC FanDome объявил, что «Роковой патруль» получит третий сезон. Его покажут на HBO Max — предыдущие два транслировали в DC Universe.

    Вот что по этому поводу сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри:

    «Роковой патруль» пришел на HBO Max с уже имеющейся большой и страстной фанатской базой, и стал одним из самых просматриваемых шоу на платформе. Сериал хорошо вписывается в наше портфолио, и мы рады дать «зеленый свет» третьему сезону.

    Пока неизвестно, когда выйдет третий сезон. Второй стартовал 25 июня 2020 года, и получил теплые отзывы от критиков и обычных зрителей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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