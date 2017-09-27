Роскосмос, NASA и EKA к 2024 году построят космическую лунную станцию

Роскосмос, NASA и EKA к 2024 году построят космическую лунную станцию

Российское космическое агентство Роскосмос присоединится к масштабному проекту по созданию орбитальной лунной станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии.

Глобальная цель проекта — соорудить и вывести на орбиту Луны космическую станцию, которая в будущем станет плацдармом по изучению поверхности спутника и Марса. По словам Комарова, Россия построит для станции от одного до трёх модулей, спроектирует единые стыковочные механизмы, а также предоставит ракету сверхтяжёлого класса, которая выведет детали станции на орбиту.

Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны, а впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 годы. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров

В проекте задействованы NASA, EKA, а также представители стран БРИКС, включая Китай и Индию. Пока что агентства договорились сотрудничать над проектом лунной станции. Однако странам предстоит ещё составить договорённости по научным исследованиям Луны и Марса. Как подчёркивает Комаров, «договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне».

NASA впервые заговорили о Deep Space Gateway ещё в 2016 году. Учёные и инженеры планируют изучить и отработать системы выхода в космос и приземления на Луну, чтобы в дальнейшем путешествовать на Марс и за его орбиту.