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    #конкурсы и премии

    «Росмэн» открыло приём заявок на участие в конкурсе «Новая детская книга XIII»

    25 ноября 2021
    25.11.2021
    1038
    2 минуты на чтение
    #конкурсы и премии
    «Новая детская книга»: объявлены победители XI сезона

    «Росмэн» открыло XIII сезон традиционного ежегодного конкурса «Новая детская книга». Как всегда, издательство ищет талантливых авторов детских книг и иллюстраторов детских произведений — в случае победы их ждёт контракт на публикации.

    В сезоне 2021/22 года рассматриваются рукописи произведений для читателей от 7 до 12 лет, а также для подростков и молодежи. Иллюстраторам предлагается отправить свои работы к заранее заданным произведениям, среди которых есть как мировая и отечественная классика для детей, так и произведения современных авторов.

    Одно из отличий этого сезона — организаторы принимают также и picture books – книжки-картинки для малышей, с полной зарисовкой разворотов, в которых соотношение иллюстрации и текста составляет примерно 70% (иллюстрации) к 30% (текст).

    Номинации этого года:

    • «От семи и старше» (как реалистические, так и сказочные, фантастические прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет)
    • «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» (художественные произведения указанных жанров для подростков от 12 лет и молодежи)
    • «Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также picture books)

    Работы принимают с 25 ноября 2021-го по 25 апреля 2022-го. Ограничений по возрасту, гражданству или месту жительства участников нет. Все заявки принимаются через формы на сайте конкурса: http://newbook-awards.ru 

    Лонг-лист объявят 15 июня 2022-го, а шорт-лист — 6 июля. В него войдут по 10 заявок в каждой номинации. Голосование за специальные призы начнется 6 июля.

    А в сентябре 2022-го победители каждой из трех номинаций получат главный приз — предложение опубликовать свою работу в издательстве «Росмэн» или проиллюстрировать будущую книгу. Отдельно будут награждены фавориты партнеров конкурса: Letidor.ru и наш, «Мира фантастики». Своих победителей также наградят представители клуба любителей книг Terra Incognita от «Росмэн».

    Как и всегда, тексты, прошедшие в финал, будут доступны для читательского голосования.

    Кроме того, в этом сезоне вернется специальная номинация «Выбор библиотек», своих победителей выберут библиотекари со всей страны с помощью закрытого голосования.

    В этом году в жюри входят:

    • писатели  Артур Гиваргизов, Анастасия Строкина, Ник Перумов, Дарья Бобылева;
    • художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Воронцов, Ольга Ионайтис, Алиса Юфа;
    • директор Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» Анна Чефранова;
    • редактор книжного раздела «Мира фантастики» Борис Невский;
    • главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина;
    • шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова;
    • специальный корреспондент Ленты.ру, ведущая Детского радио Наталья Кочеткова;
    • редакция портала «МЕЛ»,
    • руководитель авторско-правового отдела ЛитРес Екатерина Глатерман;
    • креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин;
    • эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

    Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.

    Всем удачи!

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