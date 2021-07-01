Розыгрыши и скидки: Hobby World празднует 20-летие!

Ура-ура, у холдинга Hobby World большой праздник — 20-летний юбилей! По такому случаю издательство запустило сразу несколько акций.
Прежде всего, 1 июля будет действовать скидка 20% на все товары, как в онлайн-магазине, так и в сетях Hobby Games и «Мосигра», успевайте заглянуть!
Кроме того, издательство запустило ностальгический квест (есть на главной странице-лендинге) и розыгрыши в социальных сетях, обратите внимание. Также все пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте HW 1 июля, получат 500 бонусных баллов.
Важно — скидка и бонусные баллы будут действовать только один день!
А ещё издательство приглашает на бесплатные игротеки настолок, не пропустите!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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