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    Новости

    Розыгрыши и скидки: Hobby World празднует 20-летие!

    1 июля 2021
    01.07.2021
    407
    0 минут на чтение
    Розыгрыши и скидки: Hobby World празднует 20-летие!

    Ура-ура, у холдинга Hobby World большой праздник — 20-летний юбилей! По такому случаю издательство запустило сразу несколько акций.

    Прежде всего, 1 июля будет действовать скидка 20% на все товары, как в онлайн-магазине, так и в сетях Hobby Games и «Мосигра», успевайте заглянуть!

    Кроме того, издательство запустило ностальгический квест (есть на главной странице-лендинге) и розыгрыши в социальных сетях, обратите внимание. Также все пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте HW 1 июля, получат 500 бонусных баллов.

    Важно — скидка и бонусные баллы будут действовать только один день!

    А ещё издательство приглашает на бесплатные игротеки настолок, не пропустите!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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