«Русалочка» стартовала в Disney+ с 16 миллионов просмотров

Disney объявила, что «Русалочка» в первые пять дней с момента выхода в Disney+ собрала 16 миллионов просмотров.

Как отмечает компания, это крупнейшая премьера в онлайн-кинотеатре с момента выхода сиквела «Фокуса-покуса».

Также Disney похвасталась, что лента вошла в десятку лучших фильмов 2023 года, собрал 570 миллионов долларов в мировом прокате.

Критики прохладно встретили фильм, а вот обычные зрители, судя по Rotten Tomatoes, наоборот остались довольны.

Премьера «Русалочки» состоялась 8 мая. А в Disney+ картина вышла 6 сентября.