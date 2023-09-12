«Русалочка» стартовала в Disney+ с 16 миллионов просмотров

Disney объявила, что «Русалочка» в первые пять дней с момента выхода в Disney+ собрала 16 миллионов просмотров.
Как отмечает компания, это крупнейшая премьера в онлайн-кинотеатре с момента выхода сиквела «Фокуса-покуса».
Также Disney похвасталась, что лента вошла в десятку лучших фильмов 2023 года, собрал 570 миллионов долларов в мировом прокате.
Критики прохладно встретили фильм, а вот обычные зрители, судя по Rotten Tomatoes, наоборот остались довольны.
Премьера «Русалочки» состоялась 8 мая. А в Disney+ картина вышла 6 сентября.
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Красивый подводный мир, хорошие актёры — но тяга к «реализму» студию когда-нибудь погубит.
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