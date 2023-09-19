Disney опубликовала новый тизер-трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по мотивам книг Рика Риордана.

В ролике можно увидеть смертную жизнь Перси, его столкновение с математичкой Миссис Додз, которая оказалась злобной фурией, сражение с минотавром, встреча с тренером полубогов Хироном и не только.

В комментариях многие отметили, что один только полутораминутный ролик ближе к книгам, чем вышедшие ранее два фильма.

Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.

Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.