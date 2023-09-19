Disney опубликовала новый тизер-трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по мотивам книг Рика Риордана.
В ролике можно увидеть смертную жизнь Перси, его столкновение с математичкой Миссис Додз, которая оказалась злобной фурией, сражение с минотавром, встреча с тренером полубогов Хироном и не только.
В комментариях многие отметили, что один только полутораминутный ролик ближе к книгам, чем вышедшие ранее два фильма.
Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.
Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.
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