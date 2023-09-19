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    «Греческие боги и полубоги реальны» — новый тизер-трейлер «Перси Джексона и Олимпийцев»

    19 сентября 2023
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    19.09.2023
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    0 минут на чтение
    Новый тизер

    Disney опубликовала новый тизер-трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по мотивам книг Рика Риордана.

    В ролике можно увидеть смертную жизнь Перси, его столкновение с математичкой Миссис Додз, которая оказалась злобной фурией, сражение с минотавром, встреча с тренером полубогов Хироном и не только.

    В комментариях многие отметили, что один только полутораминутный ролик ближе к книгам, чем вышедшие ранее два фильма.

    Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.

    Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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