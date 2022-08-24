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    Новости

    Сага Света и Тьмы подходит к концу — трейлер нового дополнения для Destiny 2

    24 августа 2022
    24.08.2022
    344
    1 минута на чтение
    Сага Света и Тьмы подходит к концу — трейлер нового дополнения для Destiny 2

    Вчера Bungie в рамках собственный трансляции представила трейлер следующего дополнения для Destiny 2 под названием Lightfall, которое станет финальной главой в саге противостояния Света и Тьмы.

    Его сюжет развернется на Нептуне в футуристическом городе Неомуну, который человечество построила в ходе золотого века. Там Стражам предстоит дать отпор Свидетелю и его новому ученику вместе с Теневым легионом.

    Среди нововведений вас ждут: еще один подкласс Тьмы — Strand, менеджер сборок экипировки и поиск группы. Кроме того, старый контент больше не будут убирать в «Хранилище».

    Однако на Lightfall поддержка Destiny 2 не закончится. Еще в прошлом году Bungie заявила, что после него выйдет дополнение The Final Shape. А сейчас студия говорит, что будет развивать игру многие годы.

    Lightfall выйдет 28 февраля 2023 года.

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