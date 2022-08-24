Сага Света и Тьмы подходит к концу — трейлер нового дополнения для Destiny 2

Вчера Bungie в рамках собственный трансляции представила трейлер следующего дополнения для Destiny 2 под названием Lightfall, которое станет финальной главой в саге противостояния Света и Тьмы.
Его сюжет развернется на Нептуне в футуристическом городе Неомуну, который человечество построила в ходе золотого века. Там Стражам предстоит дать отпор Свидетелю и его новому ученику вместе с Теневым легионом.
Среди нововведений вас ждут: еще один подкласс Тьмы — Strand, менеджер сборок экипировки и поиск группы. Кроме того, старый контент больше не будут убирать в «Хранилище».
Однако на Lightfall поддержка Destiny 2 не закончится. Еще в прошлом году Bungie заявила, что после него выйдет дополнение The Final Shape. А сейчас студия говорит, что будет развивать игру многие годы.
Lightfall выйдет 28 февраля 2023 года.
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