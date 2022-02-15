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    Новости

    Samba TV: финал «Книги Бобы Фетта» оказался популярнее финала второго сезона «Мандалорца»

    15 февраля 2022
    15.02.2022
    557
    1 минута на чтение
    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 5

    Как пишет Samba TV, финал сериала «Книга Бобы Фетта» оказался в США популярнее, чем финал второго сезона соседнего «Мандалорца».

    Судя по статистике, собранной спустя пять дней после выхода эпизода, концовку «Бобы» посмотрело на 36% больше аккаунтов, результат составил 1,5 миллиона. При этом пилот «Бобы» привлёк 1,7 миллиона.

    Правда, стоит отметить, что за прошедший год Disney+ нарастил число подписчиков (почти на 12 миллионов), сейчас оно держится на отметке в почти 130 миллионов. Кроме того, фирма учитывает только аккаунты в США и засчитывает просмотр после пяти первых минут.

    Samba TV также отмечает, что многие сериалы Disney+ теряют зрителей с первого по последний эпизод. Но есть и исключения — например, с «Локи», который пока остаётся самым популярным среди сериалов Disney. Его смотрели 1,9 миллиона на первом эпизоде и 2,5 миллиона на последнем.

    При этом зрители оценили «Книгу Бобы Фетта» ниже «Мандалорца». Например, на IMDb у «Бобы» оценка 7,6 балла против 8,8 балла у «Мандалорца». На Metcritic ситуация такая: зрительская оценка 5,3 против 8,4.

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