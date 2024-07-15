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    Сарик Андреасян снимет экранизацию «Сказки о царе Салтане»

    15 июля 2024
    Фото аватара
    15.07.2024
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    Сарик Андреасян снимет экранизацию «Сказки о царе Салтане»

    Режиссер «Онегина» и провальных «Защитников» Сарик Андреасян выступит постановщиком грядущей экранизации «Сказки о царе Салтане».

    Сценарий напишет Алексей Гравицкий, а оператором будет Кирилл Зоткин — оба работали с Андреасяном над «Онегиным».

    Часть съемок развернется на Байкале, где уже строят декорации, озере Севан и Каспийском море. Остальное же производство пройдет на фоне LED-экранов.

    Авторы рассчитывают, что бюджет ленты составит 700 миллионов рублей. Из них 150 миллионов потратят на костюмы.

    У киноадаптации «Сказки о царе Салтане» пока нет даты выхода.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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