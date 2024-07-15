Сарик Андреасян снимет экранизацию «Сказки о царе Салтане»

Режиссер «Онегина» и провальных «Защитников» Сарик Андреасян выступит постановщиком грядущей экранизации «Сказки о царе Салтане».

Сценарий напишет Алексей Гравицкий, а оператором будет Кирилл Зоткин — оба работали с Андреасяном над «Онегиным».

Часть съемок развернется на Байкале, где уже строят декорации, озере Севан и Каспийском море. Остальное же производство пройдет на фоне LED-экранов.

Авторы рассчитывают, что бюджет ленты составит 700 миллионов рублей. Из них 150 миллионов потратят на костюмы.

У киноадаптации «Сказки о царе Салтане» пока нет даты выхода.