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    Новости

    Сборы «Базза Лайтера» оказались ниже ожиданий

    20 июня 2022
    20.06.2022
    704
    1 минута на чтение
    Сборы «Базза Лайтера» оказались ниже ожиданий

    В первые выходные «Базз Лайтер» от Pixar собрал в домашнем прокате относительно скромный 51 миллион долларов.

    При этом изначально аналитики ожидали, что мультфильм возглавит чарты и принесет авторам в первые выходные на территории США от 70 до 85 миллионов долларов.

    Что касается мирового проката, то «Базз Лайтер» заработал 85,6 миллиона долларов, что для постковидного периода все еще неплохо.

    Отчасти такие цифры связаны с тем, что картину запретили выпускать в Китае и некоторых частях Ближнего Востока из-за сцены с однополым поцелуем.

    На Metacritic у мультфильма рейтинг от критиков составляет 61 балл из 100 возможных. А средняя пользовательская оценка еще ниже — 4,4 балла.

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