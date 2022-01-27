Сценарист «Мортал Комбата» снимет сериал по System Shock

Стриминговый сервис Binge привлек сценариста «Мортал Комбата» Грега Руссо для работы над сериалом по мотивам первой System Shock — это будет его режиссерский дебют.

Также он выступит исполнительным продюсером вместе с Стивеном Киком и Ларри Куперманом из Nightdive Studios, ответственной за разработку игры.

Для меня большая честь работать с фантастической командой Binge и Nightdive Studios, чтобы адаптировать культовую франшизу System Shock.

Напомним, сюжет оригинальной игры разворачивался на станции ​​Citadel в 2072 году, где безымянный хакер выходит из комы и сталкивается с роботами, киборгами-убийцами, мутантами и ИИ по имени SHODAN, желающим захватить Землю.