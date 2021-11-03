Сегодня в Netflix появятся игры. Каталог пока очень скромный

Netflix объявил, что 3 ноября в Android-приложении стримингового сервиса в тестовом режиме появится раздел с видеоиграми.

Играть можно будет во всех регионах (ранее только в Польше), в том числе в России.

Правда, каталог пока очень скромный. В него входят всего 5 тайтлов, о большинстве которых вы наверняка не слышали:

Stranger Things: 1984;

Stranger Things 3;

Shooting Hoops;

Card Blast;

Teeter Up.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮 Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way. It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021

Игры можно запускать из любого профиля на аккаунте, кроме детского. Некоторые из них даже не требуют подключение к интернету. А сам Netflix пообещал, что будет постепенно расширять библиотеки, добавляя тайтлы в том числе для настоящих геймеров.

Сейчас компания готовит обновление для iOS-приложения. Когда оно выйдет, пока неизвестно.