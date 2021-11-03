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    Новости

    Сегодня в Netflix появятся игры. Каталог пока очень скромный

    3 ноября 2021
    03.11.2021
    519
    0 минут на чтение
    Сегодня в Netflix появятся игры. Каталог пока ОЧЕНЬ скромный

    Netflix объявил, что 3 ноября в Android-приложении стримингового сервиса в тестовом режиме появится раздел с видеоиграми.

    Играть можно будет во всех регионах (ранее только в Польше), в том числе в России.

    Правда, каталог пока очень скромный. В него входят всего 5 тайтлов, о большинстве которых вы наверняка не слышали:

    • Stranger Things: 1984;
    • Stranger Things 3; 
    • Shooting Hoops;
    • Card Blast;
    • Teeter Up.

    Игры можно запускать из любого профиля на аккаунте, кроме детского. Некоторые из них даже не требуют подключение к интернету. А сам Netflix пообещал, что будет постепенно расширять библиотеки, добавляя тайтлы в том числе для настоящих геймеров.

    Сейчас компания готовит обновление для iOS-приложения. Когда оно выйдет, пока неизвестно.

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    Редактор
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