Съемки «Носферату» Роберта Эггерса закончились

В конце мая закончились съемки нового «Носферату», режиссером которого выступил Роберт Эггерс, известный по фильмам «Варяг» и «Маяк».

Картина станет переосмыслением культового немого вампирского хоррора 1922 года. Официальный синопсис гласит:

Это готическая история про девушку из Германии 19 века и древнего трансильванского вампира, который преследует ее, неся за собой невыразимый ужас.

У фильма звездный состав: Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Николас Холт и другие.

А оператором выступил Джарин Блашке, прежде уже работавший с Эггерсом. По его словам, лента была снята в цвете, напоминая романтизм 19 века.

Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.