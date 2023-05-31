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    Новости

    Съемки «Носферату» Роберта Эггерса закончились

    31 мая 2023
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    31.05.2023
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    Съемки «Носферату» Роберта Эггерса закончились

    В конце мая закончились съемки нового «Носферату», режиссером которого выступил Роберт Эггерс, известный по фильмам «Варяг» и «Маяк».

    Картина станет переосмыслением культового немого вампирского хоррора 1922 года. Официальный синопсис гласит:

    Это готическая история про девушку из Германии 19 века и древнего трансильванского вампира, который преследует ее, неся за собой невыразимый ужас.

    У фильма звездный состав: Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Николас Холт и другие.

    А оператором выступил Джарин Блашке, прежде уже работавший с Эггерсом. По его словам, лента была снята в цвете, напоминая романтизм 19 века.

    Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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