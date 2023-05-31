Съемки «Носферату» Роберта Эггерса закончились

В конце мая закончились съемки нового «Носферату», режиссером которого выступил Роберт Эггерс, известный по фильмам «Варяг» и «Маяк».
Картина станет переосмыслением культового немого вампирского хоррора 1922 года. Официальный синопсис гласит:
Это готическая история про девушку из Германии 19 века и древнего трансильванского вампира, который преследует ее, неся за собой невыразимый ужас.
У фильма звездный состав: Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Николас Холт и другие.
А оператором выступил Джарин Блашке, прежде уже работавший с Эггерсом. По его словам, лента была снята в цвете, напоминая романтизм 19 века.
Премьера состоится в 2024 году — точной даты пока нет.
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Редактор
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