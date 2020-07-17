Сериал Marvel «Сокол и Зимний солдат» переехал на осень

Disney опубликовала список августовских премьер своего стриминг-сервиса, и сериала «Сокол и Зимний солдат» — первого телепроекта от Marvel Studios — в нём ожидаемо не оказалось.

Ожидаемо, потому что компания приостановила съёмки 10 марта в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, на график производства повлияло землетрясение в Пуэрто-Рико. По данным The Hollywood Reporter, команда собирается вернуться на площадку в августе.

Теперь на странице сериала указана осень 2020-го.

Действие шоу должно развернуться после событий «Финала». В нём Сэм Уилсон, получивший щит Капитана Америка, начнёт работать вместе с Баки Барнсом, чтобы противостоять Барону Земо. Судя по кадрам из первого тизера, Земо наконец-то примерит свою фирменную фиолетовую маску из комиксов.

В этом году должен был выйти и второй сериал студии — «Вандавижен». Однако наверняка компания перенесёт и его.