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    Новости

    Сериал Marvel «Сокол и Зимний солдат» переехал на осень

    17 июля 2020
    Кот-император
    17.07.2020
    2907
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    Похоже, «Сокол и Зимний солдат» переехал на осень

    Disney опубликовала список августовских премьер своего стриминг-сервиса, и сериала «Сокол и Зимний солдат» — первого телепроекта от Marvel Studios — в нём ожидаемо не оказалось.

    Ожидаемо, потому что компания приостановила съёмки 10 марта в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, на график производства повлияло землетрясение в Пуэрто-Рико. По данным The Hollywood Reporter, команда собирается вернуться на площадку в августе.

    Теперь на странице сериала указана осень 2020-го.

    Действие шоу должно развернуться после событий «Финала». В нём Сэм Уилсон, получивший щит Капитана Америка, начнёт работать вместе с Баки Барнсом, чтобы противостоять Барону Земо. Судя по кадрам из первого тизера, Земо наконец-то примерит свою фирменную фиолетовую маску из комиксов.

    В этом году должен был выйти и второй сериал студии — «Вандавижен». Однако наверняка компания перенесёт и его.

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    Кот-император
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