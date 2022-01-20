Сиквел «Побега из курятника» выйдет в 2023 году. Новый «Уоллес и Громит» в работе

Продолжение «Побега из курятника» с подзаголовком «Рассвет самородка» (или Dawn of the Nugget в оригинале) выйдет в 2023 году на Netflix.

На смену Мели Гибсону в роли героического петуха Рокки придет Закари Ливай («Шазам»), а Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада») примерит образ Джинджер вместо Джулии Савалии. Также к актерскому составу присоединилась Белла Рамзи из «Игры престолов», она сыграет Молли, дочь Рокки и Джинджер.

Постановкой занимается Сэм Фелл, снявший «Смывайся». А сценарий написали Кэри Киркпатрик, Джон О’Фаррелл и Рэйчел Таннард.

Также стало известно, что в производстве находится новый мультфильм о Уоллесе и Громите — от Netflix и студии Aardman. Причем режиссером выступит Николас Вулстэн Парк, который ранее уже работал над другими проектами во франшизе.

Первый кадр сиквела «Побега из курятника»