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    Новости

    Сиквел «Побега из курятника» выйдет в 2023 году. Новый «Уоллес и Громит» в работе

    20 января 2022
    20.01.2022
    758
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    Продолжение «Побега из курятника» с подзаголовком «Рассвет самородка» (или Dawn of the Nugget в оригинале) выйдет в 2023 году на Netflix.

    На смену Мели Гибсону в роли героического петуха Рокки придет Закари Ливай («Шазам»), а Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада») примерит образ Джинджер вместо Джулии Савалии. Также к актерскому составу присоединилась Белла Рамзи из «Игры престолов», она сыграет Молли, дочь Рокки и Джинджер.

    Постановкой занимается Сэм Фелл, снявший «Смывайся». А сценарий написали Кэри Киркпатрик, Джон О’Фаррелл и Рэйчел Таннард.

    Также стало известно, что в производстве находится новый мультфильм о Уоллесе и Громите — от Netflix и студии Aardman. Причем режиссером выступит Николас Вулстэн Парк, который ранее уже работал над другими проектами во франшизе.

    Первый кадр сиквела «Побега из курятника»

     

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