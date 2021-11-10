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    Новости

    Скончался режиссер спин-оффа «Семи смертных грехов»

    10 ноября 2021
    10.11.2021
    232
    0 минут на чтение
    Скончался режиссер спин-оффа «Семи смертных грехов»

    Аниматор Тамура Кацуюки рассказал, что 5 ноября на 56 году жизни скончался режиссер Киндзи Ёсимото — причина смерти не уточняется.

    Постановщик наиболее известен по Seven Mortal Sins, спин-оффу Seven Deadly Sins — оба сериала на русском называют «Семью смертными грехами».

    Также он снял такие аниме-сериалы, как «Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире», «Раз героем мне не стать — самое время работу искать!», «Клинок королевы» и другие. 

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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