Скончался режиссер спин-оффа «Семи смертных грехов»

Аниматор Тамура Кацуюки рассказал, что 5 ноября на 56 году жизни скончался режиссер Киндзи Ёсимото — причина смерти не уточняется.

Постановщик наиболее известен по Seven Mortal Sins, спин-оффу Seven Deadly Sins — оба сериала на русском называют «Семью смертными грехами».

Также он снял такие аниме-сериалы, как «Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире», «Раз героем мне не стать — самое время работу искать!», «Клинок королевы» и другие.