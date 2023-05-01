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    Новости

    Слух: авторы The Callisto Protocol делают игру про Стражей галактики

    1 мая 2023
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    01.05.2023
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    0 минут на чтение
    Слух: авторы The Callisto Protocol делают игру про Стражей галактики

    Пользователь Reddit под ником BoringWithoutLeaks рассказал, что Striking Distance Studios, ответственная за экшен-хоррор The Callisto Protocol, работает над игрой по «Стражам галактики».

    Сам проект никак не связан с высоко оцененной критиками Marvel’s Guardian of the Galaxy от Eidos Montreal.

    В игре появятся разные члены Стражей галактики, но история сфокусируется только на одном из них, и это не Звездный лорд. Игровой процесс будет завязан на создании и модификации оружия. Так что речь, скорее всего, идет о Ракете или Гаморе

    Проект находится на ранней стадии разработки, студия только недавно определилась с концепцией игры.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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