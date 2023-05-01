Слух: авторы The Callisto Protocol делают игру про Стражей галактики

Пользователь Reddit под ником BoringWithoutLeaks рассказал, что Striking Distance Studios, ответственная за экшен-хоррор The Callisto Protocol, работает над игрой по «Стражам галактики».
Сам проект никак не связан с высоко оцененной критиками Marvel’s Guardian of the Galaxy от Eidos Montreal.
В игре появятся разные члены Стражей галактики, но история сфокусируется только на одном из них, и это не Звездный лорд. Игровой процесс будет завязан на создании и модификации оружия. Так что речь, скорее всего, идет о Ракете или Гаморе
Проект находится на ранней стадии разработки, студия только недавно определилась с концепцией игры.
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