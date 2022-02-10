Слух: Дарта Вейдера в «Кеноби» сыграют три актера

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что в «Звездных войнах: Оби-Ван Кеноби» Дарта Вейдера сыграют сразу три актера.

Каскадер из «Мандалорца» Дмитриус Быстревский примерит на себе образ темного лорда ситхов в статичных сценах, когда персонажу нужно выглядеть угрожающе.

Том О’Коннелл будет своего рода аналогом Боба Андерсона для пятого и шестого эпизодов. Он исполнит роль Вейдера в сценах боев на световых мечах.

Наконец, Хейден Кристенсен сыграет Вейдера во флешбеках и сценах, где бывший джедай снимает свою маску.

Сольный мини-сериал об Оби-Ване Кеноби выйдет 25 мая.