Слух: Дарта Вейдера в «Кеноби» сыграют три актера

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что в «Звездных войнах: Оби-Ван Кеноби» Дарта Вейдера сыграют сразу три актера.
Каскадер из «Мандалорца» Дмитриус Быстревский примерит на себе образ темного лорда ситхов в статичных сценах, когда персонажу нужно выглядеть угрожающе.
Том О’Коннелл будет своего рода аналогом Боба Андерсона для пятого и шестого эпизодов. Он исполнит роль Вейдера в сценах боев на световых мечах.
Наконец, Хейден Кристенсен сыграет Вейдера во флешбеках и сценах, где бывший джедай снимает свою маску.
Сольный мини-сериал об Оби-Ване Кеноби выйдет 25 мая.
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