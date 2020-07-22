Слух: Дональд Гловер вернется к роли Лэндо Калриссиана

Ведущие YouTube-канала Kessel Run Transmissions рассказал, что Дональд Гловер на финальной стадии переговоров с Lucasfilm , чтобы вернуться к роли Лэндо Калриссиана.
Официального подтверждения информации еще не было, а инсайдеры отмечают, что все еще может измениться. Тем не менее новостью поделился тот же источник, что прежде сообщил о мультсериале про Бракованный отряд.
На данный момент непонятно, насколько велика будет роль Гловера. Прежде ходили слухи, что у Disney в производстве сериал про Хана и Лэндо. А еще поговаривают, что Лэндо может получить собственно шоу. Не исключено, что актер появится лишь в качестве камео во флешбеках.
Напомним, Дональд сыграл Калриссиана в «Хане Соло: Звездные Войны. Истории». Увы, фильм не оправдал ожиданий авторов — при бюджете в 275 миллионов долларов он собрал 392 миллиона.
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Говорят, сделка с актером уже заключена.
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