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    Новости

    Слух: Дональд Гловер вернется к роли Лэндо Калриссиана

    22 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    22.07.2020
    3002
    0 минут на чтение
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    Ведущие YouTube-канала Kessel Run Transmissions рассказал, что Дональд Гловер на финальной стадии переговоров с Lucasfilm , чтобы вернуться к роли Лэндо Калриссиана.

    Официального подтверждения информации еще не было, а инсайдеры отмечают, что все еще может измениться. Тем не менее новостью поделился тот же источник, что прежде сообщил о мультсериале про Бракованный отряд.

    На данный момент непонятно, насколько велика будет роль Гловера. Прежде ходили слухи, что у Disney в производстве сериал про Хана и Лэндо. А еще поговаривают, что Лэндо может получить собственно шоу. Не исключено, что актер появится лишь в качестве камео во флешбеках.

    Напомним, Дональд сыграл Калриссиана в «Хане Соло: Звездные Войны. Истории». Увы, фильм не оправдал ожиданий авторов — при бюджете в 275 миллионов долларов он собрал 392 миллиона.

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     Дмитрий Кинский |  16.07.2020 |  35 803

    Говорят, сделка с актером уже заключена.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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