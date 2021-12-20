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    Новости

    Слух: Эндрю Гарфилд может появиться в будущих фильмах Marvel

    20 декабря 2021
    20.12.2021
    1660
    0 минут на чтение
    Слух: Эндрю Гарфилд может появиться в будущих фильмах Marvel

    Инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что Эндрю Гарфилд, появившийся в «Человеке-пауке: Нет пути домой», еще может заглянуть в киновселенную Marvel.

    Эту же информацию подтвердил Дэниел Рихтман, неоднократно делившийся правдивой информацией о еще не вышедших проектах.

    Кевин Файги в одном из интервью подтвердил, что сейчас в работе находится как минимум еще один фильм про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли.

    На данный момент Disney и Sony ведут переговоры о том, как должна развиваться история дружелюбного соседа дальше.

    Мы с Эми Паскаль, Disney и Sony активно обсуждаем, куда будет двигаться сюжет дальше. Я говорю об этом открыто, потому что не хочу, чтобы фанаты переживали за будущее франшизы, как после «Вдали от дома». На этот раз ничего такого не произойдет.

    Ранее продюсер Эми Паскаль из Sony заявляла, что у Человека-паука будет еще одна трилогия. Кроме того, он появится в других фильмах Marvel.

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