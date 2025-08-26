Слух: настоящий Капитан Америка сыграет важную роль в «Мстителях: Судный день»

Блогер-инсайдер Дэниел Рихтман (Daniel RPK) утверждает, что для фильма «Мстители: Судный день» тайно снимаются сцены с участием агента Пегги Картер (в исполнении Хейли Этвелл) и Капитана Америки — не нового, а классического Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса. Для этих съёмок якобы даже воссоздали ранее разобранные декорации дома Стива и Пегги. Причём, если верить Рихтману, это не камео для фанатов — история Капитана Америки будет в основе самого сюжета.
Напомним, по сюжету «Мстителей: Финал» Стив Роджерс отправился в середину ХХ века и в итоге решил не возвращаться в XXI век, а остаться в своём времени и прожить жизнь с возлюбленной Пегги. На этом его история в киновселенной, как считалось, и закончилась.
Но если верить слухам, в новом фильме он не просто вернётся, а сыграет одну из центральных ролей. Рихтман утверждает, что по сюжету действия Стива и Пегги в прошлом изменили историю, создав разделение мультивселенной. Новый злодей Доктор Дум охотится на тех, кто нарушает пространственно-временной континуум, и «чтобы мультивселенная жила, Роджерс должен умереть».
Съёмки «Мстителей 5» близятся к концу — по утверждениям того же Рихтмана, часть актёров уже завершили работу. Фильм должен выйти на экраны 18 декабря 2026 года.
