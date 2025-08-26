КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»
Лучшие советские мультфильмы по рассказам зарубежных фантастов
Новости

Слух: настоящий Капитан Америка сыграет важную роль в «Мстителях: Судный день»

Кот-император
26 августа 09:11
193
2 минуты на чтение
Блогер-инсайдер Дэниел Рихтман (Daniel RPK) утверждает, что для фильма «Мстители: Судный день» тайно снимаются сцены с участием агента Пегги Картер (в исполнении Хейли Этвелл) и Капитана Америки — не нового, а классического Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса. Для этих съёмок якобы даже воссоздали ранее разобранные декорации дома Стива и Пегги. Причём, если верить Рихтману, это не камео для фанатов — история Капитана Америки будет в основе самого сюжета.
Напомним, по сюжету «Мстителей: Финал» Стив Роджерс отправился в середину ХХ века и в итоге решил не возвращаться в XXI век, а остаться в своём времени и прожить жизнь с возлюбленной Пегги. На этом его история в киновселенной, как считалось, и закончилась. 
Но если верить слухам, в новом фильме он не просто вернётся, а сыграет одну из центральных ролей. Рихтман утверждает, что по сюжету действия Стива и Пегги в прошлом изменили историю, создав разделение мультивселенной. Новый злодей Доктор Дум охотится на тех, кто нарушает пространственно-временной континуум, и «чтобы мультивселенная жила, Роджерс должен умереть».
Съёмки «Мстителей 5» близятся к концу — по утверждениям того же Рихтмана, часть актёров уже завершили работу. Фильм должен выйти на экраны 18 декабря 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Арко»: трейлер фантастического французского мультфильма

Новости

Нарративный директор Borderlands 4 пригрозил битой, если в игру добавят мемы. В шутку, конечно

Новости

Дэйв Батиста, Ольга Куриленко и Сэмюэл Джексон охотятся за Моной Лизой в трейлере «Мир в огне»
Премьера ожидается 2 октября.

Новости

«Я не понимала Бо-Катан, она сломала меня» — Кэти Сакхофф о работе над «Мандалорцем»
Актриса попросту не могла понять персонажа.

Новости

«Кейпоп-охотницы на демонов» неожиданно возглавили прокат в США
Это первый подобный успех Netflix.

Новости

Новые главы «Берсерка» будут такими же мрачными, как арка «Затмение»

Новости

Актёр «Вечных» подписался на 6 фильмов Marvel. Их не сняли
Провал фильма сильно ударил по Кумайлу Нанджани.

Новости

«10 отличных восточноевропейских фантастических фильмов» по версии Британского института кино
Есть как советская классика, так и ряд неожиданных забытых фильмов.

Новости

BBC о будущем «Доктора Кто»: «ТАРДИС никуда не денется»

Новости

Дафни Кин сыграет богиню Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты