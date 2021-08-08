Слух: Netflix начал кастинг в «Легенду об Аанге»

Адаптация «Аватара» от Netflix уже около трёх лет находится в производстве и успела пережить некоторые трудности. В августе прошлого года создатели мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге» и «Аватар: Легенда о Корре» Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко покинули сериальную адаптацию, над которой работали вместе с Netflix в течение двух лет. В феврале этого года Netflix назначил на должность шоураннера Альберта Кима, который работал над такими сериалами, как «Воздействие», «Никита» и «Сонная лощина».

Тем не менее, работа над шоу продолжается: по слухам, проект наконец-то вышел на стадию кастинга. Даже есть информация о том, кто потенциально может сыграть одни из самых главных ролей в сериале. Согласно Avatar News, уже выбраны актеры на роль Аанга, Катары, Сокки и Зуко.

Портал сообщает, что Гордон Кормье исполнит роль Аанга, Киавентиио Тарбелл выбрана на роль Катары, Ян Оусли сыграет Сокку и Даллас Лю — Зукко. Все эти юные актёры подписаны друг на друга в социальных сетях, а также на них подписаны несколько актёров, вовлечённых в проект, что стало основанием предположить вероятный актерский состав в шоу.

11-летний Гордон Кормье («Затерянные в космосе», «Противостояние») сыграет мага воздуха Аанга.

14-летняя Киавентио Тарбелл исполнит роль Катары. Она наиболее известна своей игрой в сериале «Энн». Несколько месяцев назад она сказала в интервью:

Для меня мечта — сыграть в «Аватаре: Легенда об Аанге». Я очень хочу быть Катарой.

На роль Сокки назначен Иэн Аусли («13 причин почему»). Напомним, что в телеадаптацию будут внесены некоторые изменения: в мультсериале Сокка — старший брат Катары, но в новой адаптации герою будет 14 лет, а его сестре — 16.

Мага огня Зуко представит Даллас Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

Официальные представители Netflix ещё не подтвердили эту информацию.

В первом сезоне будет десять часовых эпизодов. Когда выйдет сериал по мотивам «Легенды об Аанге», пока неизвестно.