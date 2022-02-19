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    Новости

    Слух: по вселенной мультсериала «Аватар» скоро выпустят RPG и MMORPG-игры

    19 февраля 2022
    19.02.2022
    603
    1 минута на чтение
    Слух: по вселенной мультсериала «Аватар» разрабатываются RPG и MMORPG-игры

    По слухам, скоро будут выпущены две игры по вселенной «Аватара», которые сейчас находятся в разработке. Одна из этих игр описывается как RPG, а другая — как MMORPG. Как сообщает портал Avatar News, эти игры создаются в сотрудничестве с Avatar Studios Paramount, хотя нет никакой информации о том, какие студии сделают из популярного мультсериала игры.

    Согласно информации портала, эти игры находятся в разработке уже несколько лет, и даты их выхода будут названы совсем скоро. Всего по «Аватару» будут созданы четыре игры, как пишет портал: кроме консольной RPG и MMORPG разрабатываются также одна уже анонсированная мобильная игра от Square Enix и ещё одна игра с персонажами из «Аватара: Легенда об Аанге».

    Подробностей о проектах мало, но сайт утверждает, что по крайней мере в одной из этих игр будут представлены оригинальные герои из «Аватара: Легенда об Аанге», но с другим озвучением. Любимые герои будут переозвучены актёрами-азиатами и из коренных народов.

    В прошлом году была анонсирована игра по вселенной «Аватара» от Square Enix. Это единственная игра, которая находится в разработке официально, её выход ожидается на мобильных устройствах.

    Также в разработке находится игровой сериала по «Аватару: Легенда об Аанге» от Netflix. Его съёмки стартовали в ноябре прошлого года.

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