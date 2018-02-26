В сентябре 2017 года Disney сообщили, что режиссёр Колин Треворроу («Мир Юрского периода») был отстранён от работы над IX эпизодом «Звёздных войн». Его место занял Джей Джей Абрамс, снявший для франшизы «Пробуждение Силы». Официальная причина — «творческие разногласия», однако инсайдеры в СМИ утверждали, что отношения между постановщиком и главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди стали «неуправляемыми».

Главный редактор портала Star Wars Theory попытался разобраться, почему на самом деле уволили режиссёра. Он связал между собой цитату Марка Хэмилла об отношении к разным режиссёрам и пост одного анонимного пользователя Reddit. Автор домыслов предупреждает, что это лишь его умозаключения, так что не стоит им безоговорочно верить.

Осторожно, спойлеры! Тут хватает спойлеров к VII и VIII эпизоду «Звёздных войн», так что берегитесь! Лучше почитайте подробности о сольном фильме про Хана Соло, если хотите избежать спойлеров.

Что говорил Марк Хэмилл

Начнём чуть издалека. В прошлом году актёр много раз высказывался в отношении Райана Джонсона, сюжета «Последних джедаев» и изменившегося Люка Скайуокера. Хэмилл говорил, что это «не его Люк Скайуокер», и что персонаж совсем не похож на того самого героя из оригинальной саги. Позже ему даже пришлось извиниться за критику (впрочем, актёр и с Ирвином Кершнером, режиссёром V эпизода, в своё время лишь кое-как находил общий язык).

В январе Хэмилл вспомнил ещё кое-что. Когда он читал сценарий «Пробуждения Силы», то в самом конце Люк Скайуокер должен был появиться в окружении летающих булыжников, чтобы произвести впечатление могучего джедая. Однако позже из сценария камни пропали — Марк Хэмилл возмутился, и Райан Джонсон ответил актёру, что «мы решили изменить эту сцену». Видимо, уже тогда между актёром и постановщиками появились некоторые разногласия в видении персонажа.

В последнем интервью Хэмилл рассказал о своём отношении к разным режиссёрам, в том числе и к уволенному Колину Треворроу. Приводим его слова:

Я тяжело переживаю перестановки режиссёров, потому что я восхищаюсь работой Фила и Криса (Фил Лорд и Кристофер Миллер, уволенные режиссёры картины «Хан Соло» — прим. МирФ). Я восхищаюсь и Колином. Но, опять же, всей многочисленной команде трудно прийти к одному решению. Я общался с Колином и остался в восторге от его идей. Потому что мы с ним были единодушны в том, как развивать Люка Скайуокера и каким образом его показать. Даже в этой текущей версии. Но я не знаю, что произошло. Я не хочу знать, потому что в этом нет никакого смысла. Мне нравятся все эти люди. Я люблю Кэти, Лоуренса Кэздана и всех, кто принимает решения. Но иногда незнание просто священно. И они мне тоже ничего не говорят *смеётся* Марк Хэмилл

Что ещё говорил Марк Хэмилл «Люк сильно изменился». Наше интервью с Марком Хэмиллом Исполнитель роли Люка Скайуокера рассказывает о своей работе над восьмым эпизодом, о видении своего героя и о том, какая фраза старого джедая подошла бы Джокеру.

Пост на Reddit

Неизвестный пользователь Reddit рассказал, чем отличался сюжет IX эпизода. В нём многое противоречило событиям «Последних джедаев», но главных пункта было два: сюжетная линия Люка Скайоукера и раскрытие предыстории Сноука.

Было две ключевых детали, которые Треворроу хотел изменить. И каждая из них была довольно важной. О них было известно ещё до всей этой ситуации с Disney. Во-первых, Люк должен был ожить в IX эпизоде. Режиссёр был против того, что Люка убили в «Последних джедаях» и в продолжении он хотел его вновь вернуть. Люк и Лея должны были сыграть важную роль в его сценарии, одна из сюжетных линий раскрывала чувствительность Леи к Силе. Кроме того, Треворроу хотел раскрыть их родственные отношения и показать это «красиво и трагично». Марку Хэмиллу это понравилось. «Мы были с ним единодушны», говорил Марк. Но Джонсон и Кэннеди хотели, чтобы Люк умер. Во-вторых, Треворроу хотел вернуть к жизни Сноука и раскрыть его предысторию. Увы, смерть Кэрри Фишер внесла свои коррективы, но режиссёр точно хотел увидеть живым Люка, чтобы завершить трилогию. Должно было быть больше сцен, где Люк передаёт «эстафетную палочку» Рей, а сам «уходит в закат». Но в IX эпизоде, а не раньше. А вот Джонсон и Кэннеди отказались от этой идеи. Треворроу настаивал, и в итоге их пути разошлись.

Очень похоже, что Треворроу был совсем другим поклонником «Звёздных войн». В отличие от Райана Джонсона, он хотел не деконструкции, а развитие сюжетных завязок «Пробуждения Силы». Кроме того, Треворроу с куда большим почтением относится к поклонникам той или иной франшизы. В качестве примера можно вспомнить его отношение к фанатам вселенной «Мир Юрского периода».

True story: the DPG site is written by a team of JP fans who are now our creative partners. When I have questions about canon, they set me straight. The new trilogy is built for a new generation, but not at the expense of the fandom. Without them we’re nothing… https://t.co/Uiwr6DlEdt — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) February 5, 2018

Вот вам история: сайт DPG (The Dinosaur Protection Group, или Группа защиты динозавров) — это команда фанатов вселенной «Мир Юрского периода», которые являются нашими творческими партнёрами. Когда у нас появляются вопросы по канону, то мы с ними советуемся. Новая трилогия [фильмов] снимается для нового поколения, но не отталкивает старых поклонников. Без них мы ничто.