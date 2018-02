В сентябре 2017 года Disney сообщили, что режиссёр Колин Треворроу («Мир Юрского периода») был отстранён от работы над IX эпизодом «Звёздных войн». Его место занял Джей Джей Абрамс, снявший для франшизы «Пробуждение Силы». Официальная причина — «творческие разногласия», однако инсайдеры в СМИ утверждали, что отношения между постановщиком и главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди стали «неуправляемыми».

Главный редактор портала Star Wars Theory попытался разобраться, почему на самом деле уволили режиссёра. Он связал между собой цитату Марка Хэмилла об отношении к разным режиссёрам и пост одного анонимного пользователя Reddit. Автор домыслов предупреждает, что это лишь его умозаключения, так что не стоит им безоговорочно верить.

Начнём чуть издалека. В прошлом году актёр много раз высказывался в отношении Райана Джонсона, сюжета «Последних джедаев» и изменившегося Люка Скайуокера. Хэмилл говорил, что это «не его Люк Скайуокер», и что персонаж совсем не похож на того самого героя из оригинальной саги. Позже ему даже пришлось извиниться за критику (впрочем, актёр и с Ирвином Кершнером, режиссёром V эпизода, в своё время лишь кое-как находил общий язык).

В январе Хэмилл вспомнил ещё кое-что. Когда он читал сценарий «Пробуждения Силы», то в самом конце Люк Скайуокер должен был появиться в окружении летающих булыжников, чтобы произвести впечатление могучего джедая. Однако позже из сценария камни пропали — Марк Хэмилл возмутился, и Райан Джонсон ответил актёру, что «мы решили изменить эту сцену». Видимо, уже тогда между актёром и постановщиками появились некоторые разногласия в видении персонажа.

В последнем интервью Хэмилл рассказал о своём отношении к разным режиссёрам, в том числе и к уволенному Колину Треворроу. Приводим его слова:

Неизвестный пользователь Reddit рассказал, чем отличался сюжет IX эпизода. В нём многое противоречило событиям «Последних джедаев», но главных пункта было два: сюжетная линия Люка Скайоукера и раскрытие предыстории Сноука.

Очень похоже, что Треворроу был совсем другим поклонником «Звёздных войн». В отличие от Райана Джонсона, он хотел не деконструкции, а развитие сюжетных завязок «Пробуждения Силы». Кроме того, Треворроу с куда большим почтением относится к поклонникам той или иной франшизы. В качестве примера можно вспомнить его отношение к фанатам вселенной «Мир Юрского периода».

True story: the DPG site is written by a team of JP fans who are now our creative partners. When I have questions about canon, they set me straight. The new trilogy is built for a new generation, but not at the expense of the fandom. Without them we’re nothing… https://t.co/Uiwr6DlEdt

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) February 5, 2018