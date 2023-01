Слух: Wizards of the Coast хочет увеличить цену подписки D&D Beyond в пять раз

Циркуляция слухов вокруг Wizards of the Coast усиливается. Инсайдер и автор Dungeon Scribe (известный в сообществе под ником Hos) рассказал в социальных сетях об очередном шаге компании повысить монетизацию Dungeons & Dragons — на этот раз через сервис D&D Beyond.

Beyond позволяет вести в «цифре» записи кампании, иметь доступ к правилам, создавать и хранить листы персонажей, учитывать «хоумрулы» (сторонние правила), отслеживать прогресс и тому подобное. Через сервис также можно создавать подходящие боевые сцены и даже участвовать в тестировании новой редакции правил One D&D. Когда-то D&D Beyond принадлежал отдельной команде, но позже его выкупила Wizards of the Coast.

Hos пишет, что руководство Hasbro намерено повысить цену подписки и ввести ряд ограничений. Сейчас в сервисе три уровня подписки: бесплатный (игроки могут создавать ограниченное количество персонажей на основе базовых правил), «героический» за 3 доллара в месяц (можно создавать любое количество персонажей, подключаться к любому количеству кампаний, получать доступ к «хоумрулам» и ежемесячным бонусам) и «мастерский» за 6 долларов в месяц (можно делиться контентом с другими пользователями).

Нововведение якобы повысит цену «мастерской» подписки до 30 долларов в месяц — в пять раз. Кроме того, дополнительные ограничения запретят пользователям с бесплатными аккаунтами применять «хоумрулы». А прошлую версию лицензии запретят на платформе вообще всем.

Информацию Hos подтвердили ещё два автора контента под D&D. Hos добавляет, что решение поднять цену не продиктовано какими-то рациональными размышлениями — руководство попросту проигнорировало слова сотрудников. Ранее инсайдер отмечал, что уже 40 тысяч пользователей D&D отменили свои подписки.

Ранее Wizards of the Coast дала ответ по поводу слухов о новой версии лицензии. Компания пока не показала документ, но рассказала, что именно изменится в будущем. Сообщество раскритиковало ответ и как раз предложило отменять подписки в качестве действенной меры.