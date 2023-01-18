    3
    Новости

    Слух: Wizards of the Coast хочет увеличить цену подписки D&D Beyond в пять раз

    18 января 2023
    Avatar photo
    18.01.2023
    1344
    1 минута на чтение
    Слух: Wizards of the Coast хочет увеличить цену подписки D&D Beyond до 30 долларов в месяц

    Циркуляция слухов вокруг Wizards of the Coast усиливается. Инсайдер и автор Dungeon Scribe (известный в сообществе под ником Hos) рассказал в социальных сетях об очередном шаге компании повысить монетизацию Dungeons & Dragons — на этот раз через сервис D&D Beyond.

    Beyond позволяет вести в «цифре» записи кампании, иметь доступ к правилам, создавать и хранить листы персонажей, учитывать «хоумрулы» (сторонние правила), отслеживать прогресс и тому подобное. Через сервис также можно создавать подходящие боевые сцены и даже участвовать в тестировании новой редакции правил One D&D. Когда-то D&D Beyond принадлежал отдельной команде, но позже его выкупила Wizards of the Coast.

    Hos пишет, что руководство Hasbro намерено повысить цену подписки и ввести ряд ограничений. Сейчас в сервисе три уровня подписки: бесплатный (игроки могут создавать ограниченное количество персонажей на основе базовых правил), «героический» за 3 доллара в месяц (можно создавать любое количество персонажей, подключаться к любому количеству кампаний, получать доступ к «хоумрулам» и ежемесячным бонусам) и «мастерский» за 6 долларов в месяц (можно делиться контентом с другими пользователями).

    Нововведение якобы повысит цену «мастерской» подписки до 30 долларов в месяц — в пять раз. Кроме того, дополнительные ограничения запретят пользователям с бесплатными аккаунтами применять «хоумрулы». А прошлую версию лицензии запретят на платформе вообще всем.

    Информацию Hos подтвердили ещё два автора контента под D&D. Hos добавляет, что решение поднять цену не продиктовано какими-то рациональными размышлениями — руководство попросту проигнорировало слова сотрудников. Ранее инсайдер отмечал, что уже 40 тысяч пользователей D&D отменили свои подписки.

    Ранее Wizards of the Coast дала ответ по поводу слухов о новой версии лицензии. Компания пока не показала документ, но рассказала, что именно изменится в будущем. Сообщество раскритиковало ответ и как раз предложило отменять подписки в качестве действенной меры.

    Читайте также

    Драконовы меры. Издатель Dungeons & Dragons меняет игровую лицензию и ставит под удар сотни авторов

    Драконовы меры. Издатель Dungeons & Dragons меняет игровую лицензию и ставит под удар сотни авторов

     Александр Стрепетилов |  11.01.2023

    Текст обновлённой лицензии гласит, что Wizards of the Coast могут получать роялти с продаж, а также присвоить себе вашу работу.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика — 10 самых ожидаемых переводов
    0
    27935
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика — 10 самых ожидаемых переводов

    Мы начинаем серию публикаций о книгах фантастики и фэнтези, которые должны выйти в новом году.

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 3
    0
    89514
    Сериал «Одни из нас»: первые впечатления от экранизации The Last of Us

    Похоже, сериал растопит сердечки всем фанатам оригинальной игры (таких, как наш автор!), но вот к визуальной стороне есть вопросы.

    «Кот в сапогах 2: последнее желание» — мультфильм-«Логан» от вселенной Шрека 6
    0
    95647
    «Кот в сапогах 2: последнее желание» — мультфильм-«Логан» от вселенной Шрека

    Кот из «Шрека», про которого вы уже и думать забыли, получил неожиданно крутой и душевный сиквел

    Какое аниме выйдет в 2023 году: продолжения 5
    0
    178891
    Какое аниме выйдет в 2023 году: продолжения

    К нам приближаются новые сезоны чуть ли не всех самых популярных сериалов последних лет: от возвращения невесты чародея до саги о викингах и того самого последнего-последнего сезона Титанов.

    Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в «Мачи Коро»
    0
    615658
    Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в «Мачи Коро»

    Небольшая экономическая стратегия и четыре мэра, которые хотят развить свои города!

    «Всевидящее око»: готический детектив с Эдгаром По
    0
    322692
    «Всевидящее око»: готический детектив с Эдгаром По

    Чем интересна эта неспешная история с мрачной атмосферой — и чем она отличается от оригинала.

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения»
    0
    372801
    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения»

    Ждём продолжения «Мандалорца» и «Видений», а также смотрим на «Асоку» и «Минимальный экипаж» с Джудом Лоу в главной роли.

    Лучшие настольные игры 2022 года. Descent. Сказания тьмы
    0
    492411
    Лучшие настольные игры 2022 года

    Несмотря на все сложности и несколько отменённых проектов по локализациям, в 2022 году вышло множество хороших настольных игр.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить