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    Новости

    СМИ: Антонио Бандерас появится в пятой части «Индианы Джонса»

    16 июля 2021
    16.07.2021
    542
    0 минут на чтение
    СМИ: Антонио Бандерас появится в пятой части «Индианы Джонса»

    По данным Deadline, Антонио Бандерас вот-вот подпишет контракт с командой пятой части «Индианы Джонса». Подробности его роли в фильме не раскрываются.

    Если всё пройдёт успешно, то Бандерас присоединится к Харрисону Форду, Фиби Уоллер-Бридж, Мадсу Миккельсону, Бойду Холбруку и Шонетт Рене Уилсон, которые уже задействованы в фильме.

    Пятую часть ставит Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари»), продюсерами выступают Кейтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг. Джон Уильямс вернётся в качестве композитора.

    Съёмки стартовали в июне. Спустя несколько недель после начала Форд получил травму — но производство в итоге решили не останавливать, лишь изменили график.

    Выход картины намечен на 29 июля 2022 года.

    Бандерас за последнее время снялся в экранизации Uncharted и «Жене телохранителя киллера». А за драму «Боль и слава» актёр получил первую номинацию на «Оскар».

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