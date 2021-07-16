СМИ: Антонио Бандерас появится в пятой части «Индианы Джонса»

По данным Deadline, Антонио Бандерас вот-вот подпишет контракт с командой пятой части «Индианы Джонса». Подробности его роли в фильме не раскрываются.
Если всё пройдёт успешно, то Бандерас присоединится к Харрисону Форду, Фиби Уоллер-Бридж, Мадсу Миккельсону, Бойду Холбруку и Шонетт Рене Уилсон, которые уже задействованы в фильме.
Пятую часть ставит Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари»), продюсерами выступают Кейтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг. Джон Уильямс вернётся в качестве композитора.
Съёмки стартовали в июне. Спустя несколько недель после начала Форд получил травму — но производство в итоге решили не останавливать, лишь изменили график.
Выход картины намечен на 29 июля 2022 года.
Бандерас за последнее время снялся в экранизации Uncharted и «Жене телохранителя киллера». А за драму «Боль и слава» актёр получил первую номинацию на «Оскар».
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