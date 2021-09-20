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    Новости

    СМИ: авторы Detroit: Become Human работают над игрой по «Звездным войнам»

    20 сентября 2021
    20.09.2021
    506
    0 минут на чтение
    СМИ: авторы Detroit: Become Human работают над игрой по «Звездным войнам»

    Инсайдер Том Хендерсон, ранее неоднократно делившийся правдивой информацией о Call of Duty и Battlefield, рассказал, что Quantic Dream взялась за игру во вселенной «Звездных войн».

    Студия, ответственная за Detroit: Become Human, начала работу над игрой около 18 месяц назад, но полноценная разработка, судя по всему, стартовала совсем недавно.

    А прежде один из французских блогеров сообщил, что Quantic Dream после истечения срока контракта с Sony заключила соглашение с Disney.

    Еще одно косвенное доказательство тому — официальный твиттер студии «лайкнул» запись со слухом об игре по «Звездным войнам».

    Увы, никаких подробностей о проекте сейчас нет.

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    Вместе с Lucasfilm Games.

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