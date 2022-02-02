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    Новости

    СМИ: «Билли Саммерса» Стивена Кинга получит мини-сериал

    2 февраля 2022
    02.02.2022
    580
    0 минут на чтение
    СМИ: «Билли Саммерса» Стивена Кинга получит мини-сериал

    Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что кинокомпания Bad Robot Джей Джей Абрамса запустила в производство мини-сериал по мотивам бестселлера «Билли Саммерс» за авторством Стивена Кинга.

    Маршалл Херсковиц («Честная куртизанка») и Эдвард Цвик («Последний самурай») займутся адаптацией романа. Последний также выступит режиссером экранизации.

    По сюжету наемный убийца Билли Саммерс хочет отойти от дел, но перед этим берет последний заказ. Для его выполнения герой переезжает в провинциальный город и притворяется начинающим писателем (и ему даже это нравится). Но дела идут наперекосяк.

    В сериале будет от 6 до 10 эпизодов. Официального анонса пока не было.

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