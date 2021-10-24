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    Новости

    СМИ: бюджет нового «Бэтмена» Мэтта Ривза составил всего 100 млн долларов

    24 октября 2021
    24.10.2021
    594
    1 минута на чтение
    СМИ: бюджет нового «Бэтмена» Мэтта Ривза оказался небольшим

    В 2022 году будет выпущено пять фильмов по мотивам комиксов DC, но, скорее всего, именно новый «Бэтмен» станет тем, в который Warner Bros. больше всего верит, поскольку фильмы о Тёмном рыцаре не подводили студию в прокате.

    Тем не менее, в этот раз Warner Bros. решила не рисковать и выделила на перезагрузку франшизы меньшую сумму, чем можно было ожидать. Согласно изданию Deadline, бюджет «Бэтмена» Мэтта Ривза составил 100 млн долларов. Официального подтверждения от Warner Bros. о бюджете фильма пока нет. Похоже, теперь «Бэтмену» будет намного легче получить прибыль в пандемийном прокате, нежели другим недавним работам франшизы и предыдущим фильмам DC.

    Неясно, были ли 100 миллионов долларов первоначальным бюджетом фильма, или на это повлияла стоимость задержки производства фильма из-за пандемии и дополнительных затрат на тестирование на съемочной площадке. Например, «Мир Юрского периода: Господство» потратил около 3 миллионов долларов на тестирование COVID.

    Это наименьший бюджет фильма про Тёмного рыцаря со времен «Бэтмена навсегда», который вышел 1995 году, и бюджет которого также составлял 100 миллионов долларов. С того момента расходы на съёмку фильмов о Бэтмене росли с каждым фильмом: «Темный рыцарь: Возрождение легенды», уже стоил для Warner Bros. $250 млн.

    Затраты на производство фильма могут быть меньше ещё и из-за гонорара исполнителя главной роли. Есть информация, что Роберт Паттинсон получил за главную роль в фильме 3 млн долларов, что в три раза меньше гонорара Кристиана Бэйла за его первый фильм.

    «Бэтмен» станет одним из наименее дорогих проектов нынешней киновселенной DC. Его бюджет сравним с фильмом «Шазам!», а меньше оценивались лишь «Джокер» и «Хищные птицы». Это при том, что в последние годы фильмы DC обычно имели большие производственные бюджеты: «Человек из стали», «Чудо-женщина: 1984», «Аквамен», «Бэтмен — все их бюджеты превышают 200 миллионов долларов.

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